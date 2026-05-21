Bill Gates no planta garrapatas modificadas genéticamente en ganado para generar intolerancia a la carne
En redes sociales aseguran que Bill Gates, cofundador de Microsoft, está financiando la modificación genética de garrapatas para que ataquen al ganado y generar en humanos una alergia a la carne. Es un bulo que circula desde 2023. Las publicaciones mezclan una partida de la Fundación Bill y Melinda Gates para investigar la modificación genética de la garrapata azul asiática con el síndrome de alfa-gal, una alergia relacionada con las picaduras de la garrapata Estrella Solitaria sin conexión con la financiación de Gates. Te lo explicamos.
"Solo una picadura de garrapata y el bistec se convierte en veneno. ¿Qué queda? La carne cultivada en laboratorio’ de Gates", dice un mensaje de X compartido más de 13.000 veces desde el 15 de mayo. La publicación comparte una imagen del magnate y otra de una garrapata con un texto que dice en inglés: "Bill Gates financió investigaciones sobre garrapatas de ganado modificadas genéticamente; ahora 450.000 estadounidenses sufren alergias a la carne roja debido al 'síndrome alfa-gal' causado por picaduras de garrapatas". Otra publicación compartida más de 6.00 veces afirma que "Bill Gates está plantando garrapatas genéticamente modificadas para infectar ganado en Europa y los EEUU" y que "pretende imponer su comida artificial plástica".
Una subvención de la Fundación Gates para erradicar una garrapata del ganado
Bill Gates no ha financiado una investigación para implantar garrapatas modificadas genéticamente en el ganado para generar intolerancia a la carne en personas. La Fundación Bill y Melinda Gates ha realizado donaciones a Oxitec (ahora Flyttr) una compañía británica de biotecnología centrada en el control de plagas. Investigaba formas de limitar la población de la Rhipicephalus microplus (garrapata azul asiática), que comúnmente afecta a las vacas y al ganado. El objetivo era que la garrapata no se reprodujera y dejara de infectar al ganado. La empresa publicó en mayo de 2023 un programa para desarrollar una "solución amigable" para este problema y agradeció la financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Esta subvención no guarda relación con la alergia que puede provocar la picadura de otro tipo de garrapatas presentes en el ganado, lo que se conoce como el síndrome alfa-gal. En Estados Unidos, la principal responsable de esta alergia es la garrapata Amblyomma americanum, conocida como "estrella solitaria". En otros continentes como Australia se ha asociado a otras especies como la Ixodes holocyclus o la Ixodes ricinus en Europa.
La Rhipicephalus microplus, la garrapata que investigaba la empresa subvencionada por la Fundación Bill y Melinda Gates, no está relacionada con el síndrome alfa-gal. Esta especie está erradicada en la mayor parte de Estados Unidos (pág. 1). Aunque ocasionalmente puede picar a humanos no hay evidencias de que genere alfa-gal.
El síndrome alfa-gal se conoce desde 2009
Las garrapatas que provocan el síndrome de alfa-gal, una alergia a la carne roja, se conocen desde 2009. En 2007 se documenta la primera descripción de la asociación entre picaduras de garrapatas y desarrollo de alergia a la carne de mamíferos, explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
El síndrome de alfa-gal (AGS, por sus siglas en inglés) es una alergia a la molécula alfa-gal grave, potencialmente mortal, que puede presentarse después de una picadura de garrapata, según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Alfa-gal es un carbohidrato presente en los mamíferos, excepto en los humanos, los monos, peces y aves (pág. 2). La respuesta alérgica humana es causada por el consumo de carne de bovino, cerdo, ovino, caprino y carne de venado y órganos como el riñón (pág. 4), aunque también se ha registrado en proteínas en polvo, productos lácteos y gelatina.
Un bulo que circula desde 2023
Este bulo circula desde 2023, cuando la Fundación Bill y Melinda Gates concedió una de sus subvenciones a la empresa Flyttr Limited para iniciar el desarrollo de una garrapata autolimitante para el control sostenible de la garrapata tropical de ganado, Rhipicephalus microplus. La misma falsedad que circula ahora en redes ya fue desmentida entonces por los medios especializados en verificación Politifact y Lead Stories (1 y 2).
En VerificaRTVE ya hemos desmontado otros bulos sobre Bill Gates. Te hemos aclarado que el magnate no pidió insertar vacunas en los alimentos y que este vídeo no muestra un incendio provocado en un supermercado del cofundador de Microsoft.