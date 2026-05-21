Bill Gates no planta garrapatas modificadas genéticamente en ganado para generar intolerancia a la carne

En redes sociales aseguran que Bill Gates, cofundador de Microsoft, está financiando la modificación genética de garrapatas para que ataquen al ganado y generar en humanos una alergia a la carne. Es un bulo que circula desde 2023. Las publicaciones mezclan una partida de la Fundación Bill y Melinda Gates para investigar la modificación genética de la garrapata azul asiática con el síndrome de alfa-gal, una alergia relacionada con las picaduras de la garrapata Estrella Solitaria sin conexión con la financiación de Gates. Te lo explicamos.

"Solo una picadura de garrapata y el bistec se convierte en veneno. ¿Qué queda? La carne cultivada en laboratorio’ de Gates", dice un mensaje de X compartido más de 13.000 veces desde el 15 de mayo. La publicación comparte una imagen del magnate y otra de una garrapata con un texto que dice en inglés: "Bill Gates financió investigaciones sobre garrapatas de ganado modificadas genéticamente; ahora 450.000 estadounidenses sufren alergias a la carne roja debido al 'síndrome alfa-gal' causado por picaduras de garrapatas". Otra publicación compartida más de 6.00 veces afirma que "Bill Gates está plantando garrapatas genéticamente modificadas para infectar ganado en Europa y los EEUU" y que "pretende imponer su comida artificial plástica".

El síndrome alfa-gal se conoce desde 2009 Las garrapatas que provocan el síndrome de alfa-gal, una alergia a la carne roja, se conocen desde 2009. En 2007 se documenta la primera descripción de la asociación entre picaduras de garrapatas y desarrollo de alergia a la carne de mamíferos, explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El síndrome de alfa-gal (AGS, por sus siglas en inglés) es una alergia a la molécula alfa-gal grave, potencialmente mortal, que puede presentarse después de una picadura de garrapata, según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Alfa-gal es un carbohidrato presente en los mamíferos, excepto en los humanos, los monos, peces y aves (pág. 2). La respuesta alérgica humana es causada por el consumo de carne de bovino, cerdo, ovino, caprino y carne de venado y órganos como el riñón (pág. 4), aunque también se ha registrado en proteínas en polvo, productos lácteos y gelatina.