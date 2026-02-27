Este email de los archivos de Jeffrey Esptein no demuestra que la pandemia fue planeada
Mensajes de redes difunden un correo electrónico de 2015 incluido en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein y lo presentan como la prueba de que la pandemia del coronavirus fue "planeada". Es un bulo. El correo electrónico no demuestra que la pandemia estuviera programada. El mensaje se refiere a la organización en 2015 de un foro titulado "Preparándose para las pandemias".
"Arresten a Bill Gates y a Fauci hoy. Planearon la pandemia. Fue un genocidio premeditado", afirma un mensaje en inglés compartido en X más de 17.000 veces desde el 26 de febrero. "Nausebundo y asqueroso. Planearon la pandemia desde el 2.015", dice otra publicación compartida más de 1.000 veces en la misma plataforma desde el 22 de febrero. Los dos mensajes comparten una imagen de un correo electrónico remitido a Jeffrey Epstein en 2015 que figura en los archivos del caso.
El correo no demuestra que la pandemia fuera planeada
Este correo electrónico incluido en los archivos desclasificados del caso Epstein no demuestra que la pandemia del nuevo coronavirus fuera planeada. Es un bulo. El mensaje hace referencia a los preparativos para organizar en 2015 un foro titulado "Preparándose para las pandemias".
La lectura del correo incluido en los archivos desclasificados de Epstein refleja que el mensaje que recibe el magnate es un email reenviado en el que un responsable del Instituto Internacional para la Paz (IPI) , Walter Kemp, le escribe a su presidente, Terje Rod-Larsen, la agenda para una reunión previa al foro "Preparándose para las pandemias". Esto es lo que ese correo dice textualmente: "Terje: Encuentra por favor en archivo adjunto un borrador de la agenda para la reunión sobre Preparándose para las pandemias". Kemp emplaza entonces a Rod-Larsen a hablar sobre "los próximos pasos" para el foro, "por ejemplo, cómo involucrar oficialmente a la OMS y al Comité Internacional de la Cruz Roja".
El foro "Preparándose para las pandemias" se celebró el 12 de septiembre en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, según un comunicado del IPI. El evento fue inaugurado por el presidente del centro y contó con la participación de la entonces directora de la OMS, Margaret Chan, y del secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Elhadj As Sy.
En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros bulos sobre la pandemia del nuevo coronavirus, que marcó un punto de inflexión por la proliferación en redes e internet de desinformación sanitaria. La Organización Mundial de la Salud suele ser un objetivo recurrente de aquellos que difunden desinformación para poner en cuestión la existencia del coronavirus.