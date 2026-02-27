Este email de los archivos de Jeffrey Esptein no demuestra que la pandemia fue planeada

Mensajes de redes difunden un correo electrónico de 2015 incluido en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein y lo presentan como la prueba de que la pandemia del coronavirus fue "planeada". Es un bulo. El correo electrónico no demuestra que la pandemia estuviera programada. El mensaje se refiere a la organización en 2015 de un foro titulado "Preparándose para las pandemias".

"Arresten a Bill Gates y a Fauci hoy. Planearon la pandemia. Fue un genocidio premeditado", afirma un mensaje en inglés compartido en X más de 17.000 veces desde el 26 de febrero. "Nausebundo y asqueroso. Planearon la pandemia desde el 2.015", dice otra publicación compartida más de 1.000 veces en la misma plataforma desde el 22 de febrero. Los dos mensajes comparten una imagen de un correo electrónico remitido a Jeffrey Epstein en 2015 que figura en los archivos del caso.