Estas fotos de Hillary Clinton con Jeffrey Epstein están creadas con IA

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia en 2016, ha negado este jueves ante la Cámara de Representantes que conociera a Jeffrey Epstein o que viajara alguna vez a su isla. En ese contexto, se han difundido varias imágenes que muestran a Hillary Clinton con el magnate y pedófilo, en las que también aparece el expresidente Bill Clinton. Estas imágenes son falsas, están generadas con inteligencia artificial. Google detecta que se han creado con sus propios modelos de IA.

En una publicación de X del 27 de febrero, compartida más de 1.000 veces, vemos una foto en la que se ve a Hillary Clinton tirando de la corbata de Jeffrey Epstein y, junto a ellos, el expresidente Bill Clinton. "Nunca conocí a Jeffrey Epstein. Jamás. Ni una vez. Lo juro bajo juramento. Hillary Clinton (26 de febrero de 2026) ¿Alguien le avisa a la memoria fotográfica de la historia?", leemos en el mensaje que adjunta la imagen. Otra publicación de X incluye cuatro instantáneas: la misma del ‘post’ anterior; dos fotos de Epstein junto al matrimonio Clinton y Bill Gates, y una cuarta en la que salen junto a otros famosos como Stephen Hawking en el borde de una piscina. El texto que las acompaña dice en inglés: "¿Así que Hillary no tenía información ni contacto con Epstein? ¿Qué es esto?"