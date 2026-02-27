Estas fotos de Hillary Clinton con Jeffrey Epstein están creadas con IA
Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia en 2016, ha negado este jueves ante la Cámara de Representantes que conociera a Jeffrey Epstein o que viajara alguna vez a su isla. En ese contexto, se han difundido varias imágenes que muestran a Hillary Clinton con el magnate y pedófilo, en las que también aparece el expresidente Bill Clinton. Estas imágenes son falsas, están generadas con inteligencia artificial. Google detecta que se han creado con sus propios modelos de IA.
En una publicación de X del 27 de febrero, compartida más de 1.000 veces, vemos una foto en la que se ve a Hillary Clinton tirando de la corbata de Jeffrey Epstein y, junto a ellos, el expresidente Bill Clinton. "Nunca conocí a Jeffrey Epstein. Jamás. Ni una vez. Lo juro bajo juramento. Hillary Clinton (26 de febrero de 2026) ¿Alguien le avisa a la memoria fotográfica de la historia?", leemos en el mensaje que adjunta la imagen. Otra publicación de X incluye cuatro instantáneas: la misma del ‘post’ anterior; dos fotos de Epstein junto al matrimonio Clinton y Bill Gates, y una cuarta en la que salen junto a otros famosos como Stephen Hawking en el borde de una piscina. El texto que las acompaña dice en inglés: "¿Así que Hillary no tenía información ni contacto con Epstein? ¿Qué es esto?"
Las cuatro fotos están generadas con inteligencia artificial
Hemos comprobado que la fotografía en la que Hillary Clinton tira de la corbata de Epstein está hecha con IA. La herramienta de detección Hive concluye con un 99,9% de probabilidad que se ha generado con esta tecnología. Además, Google SynthID revela que la imagen se ha creado mediante la inteligencia artificial de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
También es falsa la foto en la que Epstein aparece en primer término y con el brazo extendido hacia la cámara con el matrimonio Clinton y Bill Gates detrás de él. Puedes observar en la imagen inferior que está generada artificialmente con más de un 99% de probabilidad, según Hive, y que está creada con la IA de Google, tal y como detecta Google SynthID con un nivel de confianza "muy alto".
Lo mismo sucede con la fotografía en la que se ve a estos mismos cuatro personajes vestidos con túnicas y con capuchas y alrededor de dos cabras. Está generada con IA con más de un 99,9% de fiabilidad en la predicción, según Hive. En concreto, se ha elaborado con la IA de Google, tal y como muestra Google SynthID. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
En la cuarta fotografía de esta publicación de X se ve a Jeffrey Epstein, Hillary Clinton y Bill Clinton junto a otras personalidades como Bill Gates, el rapero Puff Daddy, el productor musical Jay-Z o el científico Stephen Hawking. En VerificaRTVE ya te hemos aclarado anteriormente que esta imagen es falsa y que está generada con IA. Hive y SightEngine detectan con más de un 88% de fiabilidad en su predicción que se ha creado artificialmente. Además, la instantánea presenta errores propios de la IA: sobre el agua de la piscina aparecen reflejadas las piernas de Jeffrey Epstein y Bill Gates, pero no las del resto de personas.
En la plataforma Jmail puedes ver las imágenes de los archivos de Epstein en las que sí sale Bill Clinton o los correos en los que se menciona el nombre de Hillary Clinton. Sin embargo, no hay ninguna categoría con el nombre de la excandidata demócrata en las fotografías identificadas por esta plataforma. "No recuerdo haber conocido nunca al Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, casas u oficinas. No tengo nada que añadir a eso", dijo Clinton ante el Congreso este jueves. En cambio, sí ha reconocido que coincidió en varias ocasiones con la expareja y cómplice del magnate, Ghislaine Maxwell, en eventos de la Fundación Clinton.