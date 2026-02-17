Esta foto de Ellen DeGeneres con una niña no está en los archivos de Epstein: es su sobrina

Circulan mensajes en redes sociales que aseguran que la presentadora Ellen DeGeneres figura en los archivos de Jeffrey Epstein como "la caníbal más prolífica de Hollywood" y comparten una foto en la que aparece abrazando a una niña. Es falso. La imagen, publicada en 2016, muestra a la presentadora con su sobrina y no hay documentos de los archivos de Epstein que relacionen a DeGeneres con la red de tráfico de menores del magnate.

La foto no está en los archivos Epstein: es DeGeneres con su sobrina "Foto de Ellen DeGeneres, con esta niña en aguas internacionales. La caníbal de Hollywood, en los archivos de Epstein", leemos en un mensaje de X compartido más de 9.000 veces. El texto comparte una instantánea en la que DeGeneres abraza a una niña en la cubierta de un barco. Es falso. La imagen no figura en los archivos de Epstein desclasificados. Es una foto publicada en redes por la pareja de DeGeneres en la que aparece la presentadora con su sobrina. Archivos de Epstein: esta foto de Michael Jackson y Bill Clinton no muestra a víctimas Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que la foto se difunde hace diez años. La encontramos en esta publicación de Instagram del 3 de enero de 2016 de Portia de Rossi, la actriz y pareja sentimental de DeGeneres. La descripción dice en inglés: "Eva le hace un peinado a Ed" (en referencia a Ellen DeGeneres). Dos días más tarde, la revista Hello incorporó esa foto en un artículo en el que DeGeneres explica que la niña es su sobrina y que le hizo un peinando por el que luego bromeó con cobrarle 4.000 dólares. Según esta información, se encontraban en un yate en la isla de San Bartolomé, un territorio francés en el Caribe. Mediante una búsqueda específica por el nombre de la presentadora en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Esptein en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la plataforma de visualización Jmail comprobamos que la imagen de DeGeneres con su sobrina no figura entre los documentos. Los archivos sí incluyen referencias indirectas a DeGeneres, pero ninguno de esos documentos relaciona a la presentadora con la trama de tráfico de menores de Epstein.