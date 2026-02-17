Esta foto de Ellen DeGeneres con una niña no está en los archivos de Epstein: es su sobrina
- La presentadora tampoco aparece como "la caníbal de Hollywood" en los archivos
Circulan mensajes en redes sociales que aseguran que la presentadora Ellen DeGeneres figura en los archivos de Jeffrey Epstein como "la caníbal más prolífica de Hollywood" y comparten una foto en la que aparece abrazando a una niña. Es falso. La imagen, publicada en 2016, muestra a la presentadora con su sobrina y no hay documentos de los archivos de Epstein que relacionen a DeGeneres con la red de tráfico de menores del magnate.
La foto no está en los archivos Epstein: es DeGeneres con su sobrina
"Foto de Ellen DeGeneres, con esta niña en aguas internacionales. La caníbal de Hollywood, en los archivos de Epstein", leemos en un mensaje de X compartido más de 9.000 veces. El texto comparte una instantánea en la que DeGeneres abraza a una niña en la cubierta de un barco. Es falso. La imagen no figura en los archivos de Epstein desclasificados. Es una foto publicada en redes por la pareja de DeGeneres en la que aparece la presentadora con su sobrina.
Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que la foto se difunde hace diez años. La encontramos en esta publicación de Instagram del 3 de enero de 2016 de Portia de Rossi, la actriz y pareja sentimental de DeGeneres. La descripción dice en inglés: "Eva le hace un peinado a Ed" (en referencia a Ellen DeGeneres). Dos días más tarde, la revista Hello incorporó esa foto en un artículo en el que DeGeneres explica que la niña es su sobrina y que le hizo un peinando por el que luego bromeó con cobrarle 4.000 dólares. Según esta información, se encontraban en un yate en la isla de San Bartolomé, un territorio francés en el Caribe.
Mediante una búsqueda específica por el nombre de la presentadora en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Esptein en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la plataforma de visualización Jmail comprobamos que la imagen de DeGeneres con su sobrina no figura entre los documentos. Los archivos sí incluyen referencias indirectas a DeGeneres, pero ninguno de esos documentos relaciona a la presentadora con la trama de tráfico de menores de Epstein.
DeGeneres no aparece como "la caníbal de Hollywood" en los archivos de Epstein
"Los archivos de Epstein exponen a Ellen DeGeneres como ‘la caníbal más prolífica’ de Hollywood. Comía carne de niños", asegura una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 15 de febrero. Encontramos otro mensaje, que acumula más de 21.000 ‘repost’ en X, que difunde exactamente el mismo texto en inglés. Es falso.
No hay ninguna referencia en los archivos de Epstein que relacione a DeGeneres con la red de tráfico de menores del magnate. Mediante una búsqueda en la web oficial comprobamos que el nombre de "Ellen DeGeneres" aparece en 14 documentos, pero son dos correos con boletines informativos (1 y 2) o menciones de otras personas (1 y 2). No hay ninguna comunicación directa del magnate pedófilo con la presentadora. Tampoco hay ningún resultado en estos documentos mediante una búsqueda textual por las palabras "caníbal de Hollywood" o "carne de niño".
Estos mensajes también se publican después de que Ellen DeGeneres anunciara que abandona Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. The Ellen Show, el programa que presentó durante casi dos décadas, finalizó sus emisiones en 2022. Dos años antes, la presentadora tuvo que disculparse por acusaciones de acoso laboral de varios empleados.
Desinformación sobre el caso Epstein
Desde que las autoridades estadounidenses desclasificaron la última tanda de documentos hemos detectado otras acusaciones falsas o descontextualizadas contra distintos personajes: desde fotos creadas con IA de Zohran Mamdani, Bill Clinton, Bill Gates o Jeff Bezos hasta la falsa teoría de que Epstein continúa vivo. También se ha difundido que personas como el expresidente uruguayo José Mújica aparecen en los archivos, aunque el hecho de que un nombre sea mencionado en los miles de documentos no implica que forme parte de la red de pederastia de Jeffrey Epstein.