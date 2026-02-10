Archivos de Epstein: esta foto de Michael Jackson y Bill Clinton no muestra a víctimas

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por una foto de los archivos de Jeffrey Epstein que muestra a Michael Jackson con Bill Clinton y Diana Ross junto a tres personas cuya cara aparece tapada. La foto original no muestra a víctimas de la red de tráfico sexual de menores de Epstein. Son dos hijos de Michael Jackson y el de Diana Ross.

La foto incluida en los archivos de Eptstein desclasificados el 20 de diciembre por el Departamento de Justicia muestra a Jackson con americana negra con solapa blanca junto a Bill Clinton y Diana Ross. Junto a ellos aparece una persona con la cara tapada por un rectángulo y otros dos rostros censurados por encima de una manta. La imagen ha sido publicada por una portavoz de la Casa Blanca y por medios nacionales e internacionales (1 y 2) que han informado sobre personalidades que aparecen en los documentos hechos públicos.