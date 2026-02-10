Archivos de Epstein: esta foto de Michael Jackson y Bill Clinton no muestra a víctimas
Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por una foto de los archivos de Jeffrey Epstein que muestra a Michael Jackson con Bill Clinton y Diana Ross junto a tres personas cuya cara aparece tapada. La foto original no muestra a víctimas de la red de tráfico sexual de menores de Epstein. Son dos hijos de Michael Jackson y el de Diana Ross.
La foto incluida en los archivos de Eptstein desclasificados el 20 de diciembre por el Departamento de Justicia muestra a Jackson con americana negra con solapa blanca junto a Bill Clinton y Diana Ross. Junto a ellos aparece una persona con la cara tapada por un rectángulo y otros dos rostros censurados por encima de una manta. La imagen ha sido publicada por una portavoz de la Casa Blanca y por medios nacionales e internacionales (1 y 2) que han informado sobre personalidades que aparecen en los documentos hechos públicos.
No son víctimas de la red de Epstein, son hijos de Michael Jackson y Diana Ross
La foto de Jackson, Clinton y Ross incluida en los archivos de Epstein no muestra a víctimas de la red de tráfico sexual de menores liderada por el magnate. Las tres personas cuya cara aparece tapada son el hijo de Diane Ross y dos hijos de Michael Jackson. Lo confirma esta fotografía idéntica del fotógrafo Jonathan Exley distribuida por la agencia Getty.
Esta imagen original muestra a Michael Jackson, Bill Clinton y Diane Ross con el mismo atuendo, en el mismo lugar y con una posición idéntica a la foto de los archivos de Epstein. La agencia Getty señala que Jackson aparece con sus hijos Michael Joseph y Paris Michael Katherine, junto al entonces presidente Bill Clinton y a Diana Ross, que está acompañada por su hijo Evan.
El pie de foto sitúa por error la escena el 19 de diciembre de 2003 en Washington DC, cuando en realidad la imagen corresponde al concierto de recaudación de fondos celebrado el 24 de abril de 2002 en el Teatro Apollo de Nueva York. Lo corroboramos por los detalles coincidentes con otras imágenes de Michael Jackson, Bill Clinton y Diana Ross en ese concierto benéfico.
Las imágenes son públicas y corresponden a un concierto benéfico de 2002
Esta fotografía muestra a Bill Clinton y Michael Jackson con la misma ropa el día del concierto en el Teatro Apollo de Nueva York. Esta otra instantánea permite ver a Diana Ross con su hijo vestido con la misma camisa de color azul oscuro en el escenario del teatro.
En VerificaRTVE te hemos avisado sobre falsedades y bulos difundidos en redes en el marco de la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein. También te hemos contado que estos archivos incluyen textos censurados que se pueden leer, acusaciones no contrastadas por las autoridades e incluso un vídeo falso descartado por los investigadores.