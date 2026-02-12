Jeffrey Epstein no está vivo: cuando la IA de Google crea imágenes falsas y luego no las detecta

Las redes han albergado en los últimos días imágenes falsas que se han difundido para hacer creer que el magnate Jeffrey Epstein, que se suicidó en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, continúa vivo y ha estado en Israel. Es falso. Es una teoría conspirativa reforzada por la viralización de cuatro imágenes falsas creadas por Google con inteligencia artificial que luego no son catalogadas como tales por sus propias herramientas de detección.

"Nuevas imágenes filtradas de Jeffrey Epstein en Israel. Está realmente jodidamente vivo", asegura un mensaje compartido más de 1.800 veces desde el 7 de febrero que difunde tres fotos falsas que representan a Jeffrey Epstein con barba y media melena. "Coincide el tatuaje pero parece que está en el proceso de eliminarlo. Jeffrey Epstein todavía está vivo", dice otra publicación que difunde una foto falsa del magnate caminando por una calle con letreros en hebreo y que ha sido compartida en X más de 6.000 veces desde el 8 de febrero.

Las cuatro imágenes falsas de Jeffrey Epstein que se han viralizado en redes VerificaRTVE