Jeffrey Epstein no está vivo: cuando la IA de Google crea imágenes falsas y luego no las detecta
Las redes han albergado en los últimos días imágenes falsas que se han difundido para hacer creer que el magnate Jeffrey Epstein, que se suicidó en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, continúa vivo y ha estado en Israel. Es falso. Es una teoría conspirativa reforzada por la viralización de cuatro imágenes falsas creadas por Google con inteligencia artificial que luego no son catalogadas como tales por sus propias herramientas de detección.
"Nuevas imágenes filtradas de Jeffrey Epstein en Israel. Está realmente jodidamente vivo", asegura un mensaje compartido más de 1.800 veces desde el 7 de febrero que difunde tres fotos falsas que representan a Jeffrey Epstein con barba y media melena. "Coincide el tatuaje pero parece que está en el proceso de eliminarlo. Jeffrey Epstein todavía está vivo", dice otra publicación que difunde una foto falsa del magnate caminando por una calle con letreros en hebreo y que ha sido compartida en X más de 6.000 veces desde el 8 de febrero.
Son fotos creadas con la inteligencia artificial generativa de Google
¿Qué tienen en común estas imágenes falsas difundidas para hacer creer que Jeffrey Epstein sigue vivo? Las cuatro han sido creadas con inteligencia artificial generativa de Google y ninguna de ellas es interpretada como falsa por tres herramientas de detección de contenido artificial de esta firma. "Google crea la falsificación y te dice que es real", resume Henk van Ess, investigador especializado en inteligencia artificial e inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
Este analista explica que las tres primeras imágenes falsas de Epstein están creadas con Nano Banano Pro, la IA generativa de Google, y la cuarta con Gemini, el chatbot de la firma norteamericana. Van Ess ha comprobado que estas cuatro fotos falsas son analizadas de manera errónea por Google con tres herramientas de detección distintas disponibles para cualquier internauta (Google AI, Gemini y Google AI Overview).
SynthID sí detecta las imágenes falsas, pero es de uso restringido
La herramienta de Google que sí consigue detectar que estas imágenes de Jeffrey Epstein son fotos generadas con inteligencia artificial es SynthID. Esta herramienta de detección especializada de Google no es de acceso abierto y solo puede ser utilizada por profesionales.
En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre estas fotos falsas de Jeffrey Epstein que se han viralizado y que han sido detectadas como artificiales por otras herramientas como Hive e IVERES. También te hemos contado los detalles sobre la muerte de Epstein que figuran en el informe del FBI desclasificado por el Departamento de Justicia y cómo puedes visualizar los correos electrónicos del magnate norteamericano.