Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein: "Nunca volé en su avión ni visité su isla o casas"

La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton ha prestado declaración este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Durante su intervención a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York) donde el comité busca esclarecer sus vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, Hillary ha negado cualquier relación personal con Epstein. "No recuerdo haber conocido nunca al Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, casas u oficinas. No tengo nada que añadir a eso". En cambio, ha reconocido haber coincidido en varias ocasiones con su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, en eventos de la Fundación Clinton.

Además, Hillary ha acusado a la mayoría republicana de utilizar la comparecencia para desviar la atención de los vínculos de Donald Trump con Epstein, señalando que la administración de este último ha "destripado" una oficina del Departamento de Estado enfocada en el tráfico sexual internacional. "Ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump ", ha afirmado

Por su parte, el presidente del comité, James Comer, ha defendido la integridad de la investigación: "Nadie está acusando en este momento a los Clinton de ninguna irregularidad".