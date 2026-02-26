Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein: "Nunca volé en su avión ni visité su isla o casas"
- Inicialmente los Clinton se negaron a testificar, pero cedieron cuando los legisladores solicitaron declararlos en desacato
- Las comparecencias continúan mañana jueves con el testimonio de Bill Clinton
La exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton ha prestado declaración este jueves ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Durante su intervención a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York) donde el comité busca esclarecer sus vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, Hillary ha negado cualquier relación personal con Epstein. "No recuerdo haber conocido nunca al Sr. Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, casas u oficinas. No tengo nada que añadir a eso". En cambio, ha reconocido haber coincidido en varias ocasiones con su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, en eventos de la Fundación Clinton.
Además, Hillary ha acusado a la mayoría republicana de utilizar la comparecencia para desviar la atención de los vínculos de Donald Trump con Epstein, señalando que la administración de este último ha "destripado" una oficina del Departamento de Estado enfocada en el tráfico sexual internacional. "Ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump ", ha afirmado
Por su parte, el presidente del comité, James Comer, ha defendido la integridad de la investigación: "Nadie está acusando en este momento a los Clinton de ninguna irregularidad".
El expresidente Bill Clinton testifica este viernes
Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder.
El calendario de comparecencias continúa mañana jueves con el testimonio de Bill Clinton. Según los datos manejados, el pederasta habría visitado la Casa Blanca en 17 ocasiones durante su mandato y el expresidente voló en el avión de Epstein en varias ocasiones a principios de la década de 2000. Él mismo reconoce haber realizado dichos viajes por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate.
A pesar de que el comité ha analizado más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con el caso, Comer afirmó que la evidencia actual "no implica a Trump", aunque otros miembros del comité, como el demócrata Robert García, han solicitado que tanto Trump como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, también sean llamados a testificar. Los registros han revelado conexiones de Epstein con una extensa lista de líderes políticos y empresariales.
Mientras en Estados Unidos todavía está por dimensionar el impacto del caso Epstein, en Reino Unido las relaciones del pederasta con políticos han provocado tres dimisiones en el gabinete del primer ministro, Keir Starmer, además de la detención del expríncipe Andrés y del exministro Peter Mandelson.