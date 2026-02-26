El presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brenden, dimite por sus lazos con el pederasta Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, abandona el puesto por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. "Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo", ha anunciado en un comunicado este miércoles.

Brende se marcha tras ocho años de trabajo en el grupo en los que ha estado al frente del Foro de Davos y también dejará de ser miembro del Consejo de Administración.

El Foro Económico Mundial ha compartido comunicado con Brende y respalda su salida. "Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento por las importantes contribuciones de Børge Brende", han afirmado los copresidentes de este órgano, el magnate farmacéutico André Hoffman y el presidente de Black Rock, Larry Fink. "Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales", han manifestado, "respetamos su decisión de dejar el cargo". Alois Zwinggi actuará como Presidente y CEO interino mientras se busca a "un sucesor permanente".