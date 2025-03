Cinco años de la pandemia del coronavirus, un punto de inflexión en la desinformación

La pandemia del coronavirus, de la que ahora se cumplen cinco años, supuso un punto de inflexión en la percepción de la desinformación que tenían las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía. Lo sucedido en el año 2020 desembocó en hitos como la aparición del término infodemia o la consolidación de los equipos de verificación. Con motivo de esta efeméride, en VerificaRTVE analizamos con dos expertos las causas de las narrativas desinformativas que circularon y las consecuencias aún palpables que este fenómeno tuvo en la sociedad.

¿Por qué se difundieron tantos bulos durante la pandemia de la COVID-19?

Los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que el principal motivo fue el vacío informativo que se produjo en el inicio de esta crisis sanitaria. Para el epidemiólogo, experto en Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, esta situación de "desconcierto" y de "lagunas de conocimiento" fue "el caldo de cultivo perfecto" para los desinformadores. Se trataba de "un agente infeccioso nuevo que era desconocido, para el que no había vacunas, en donde no se conocía el modo de transmisión", detalla.

En la misma línea se manifiesta Raquel Miguel, investigadora de EU DisinfoLab: "La ciudadanía necesitaba saber qué estaba pasando, qué era ese virus, cómo se contagiaba, si se podía curar y cómo, cuántas víctimas estaba dejando y qué medidas podían tomar para protegerse". Esta experta reconoce que "la realidad era que, al tratarse de un fenómeno nuevo, esa información en un principio no existía, nadie tenía las respuestas y se necesitaba tiempo para investigar y ofrecer esas respuestas desde la ciencia, desde los datos, desde los hechos". "Es ese lapso de tiempo en el que los creadores y difusores de bulos aprovechan para dar" sus propias respuestas "a menudo inventadas conforme a sus intereses y, otras veces difundidas quizá sin mala intención, pero sin base científica", argumenta la investigadora.

Para López Acuña, otro motivo es que no se puso "el suficiente énfasis en las políticas de comunicación ligadas a problemas críticos de salud por parte de autoridades políticas y autoridades sanitarias". La investigadora Raquel Miguel dice que, en situaciones como esta, "las autoridades puede que den respuestas que respondan más a sus intereses que a la realidad". Pone como ejemplo el caso de España donde, a su juicio, se "cometieron errores como recomendar la limpieza de superficies, cuando no se sabía aún que el contagio se producía principalmente por el aire". Añade que las autoridades "respondieron conforme a sus intereses al señalar que las mascarillas no protegían o que ciertas mascarillas sí lo hacían, en momentos en que el aprovisionamiento de mascarillas para toda la población no era posible".