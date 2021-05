Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555 y nuestro email: verificartve@rtve.es #Verificamosporti.

Hoy es el último sábado de mayo. No hay Liga de fútbol y el Camp Nou se abre como punto de vacunación contra la COVID-19. En España cerca del 50% de la población mayor de 16 años tiene, al menos, una dosis inoculada. Pero la pandemia no estará controlada hasta que no haya inmunidad colectiva. Por ahora sólo hay un 10% de la población mundial con la primera dosis.

Y tal día como hoy, pero de 1860, nacía el compositor español Isaac Albéniz. También un 29 de mayo del año 1958 nos dejaba el nobel de literatura y autor de “Platero y yo”, Juan Ramón Jiménez. El onubense de Moguer escribía todo con jota “por la simplificación, por el odio a lo inútil y por antipatía a lo pedante”.

Al hilo de la noticia

La semana ha estado marcada por el debate sobre el origen del coronavirus. Es un tema que los científicos no han llegado a zanjar y que algunos aprovechan para desinformar. Te explicamos por qué ha arreciado estos días la petición de investigar más a fondo y en qué punto se encuentran las investigaciones.

Hemos desmentido un bulo que nos ha llegado desde Reino Unido y se relaciona con la vacunación: no es verdad que hayan muerto por coronavirus 113 personas ya inmunizadas. Nos interesa porque sigue circulando mucha desinformación y confusión sobre las vacunas, así como sobre los modos de citación en cada autonomía. Aquí te recordamos cómo ponerte en contacto con cada una.

La crisis política, social y migratoria entre Marruecos y España aún no ha terminado. Esta semana el juez Santiago Pedraz ha citado a declarar a Brahim Gali, dirigente del Frente Polisario ingresado en un hospital español, por delitos de genocidio y lesa humanidad. Es enemigo de Marruecos y su entrada en España espoleó el conflicto. Los disturbios en Ceuta han seguido siendo caldo de cultivo para los buleros. Hemos verificado que el lanzamiento de una silla contra la policía no salió de la Comandancia del Ejército y que no ha habido ningún ataque musulmán al Cristo del Puente ni a su capilla.

La nueva factura eléctrica entra en vigor el martes, 1 de junio. Permite abaratar el "precio de la luz" a a los 19 millones de consumidores domésticos acogidos a una tarifa regulada. En VerificaRTVE, con motivo de la subida del precio de la luz que coincidió con el temporal Filomena, te explicamos cómo funciona el mercado de la electricidad para evitar confusiones.