Este sábado, 17 de abril, se celebra el Día de la Apreciación de los Murciélagos, unos vertebrados voladores que son receptores naturales de numerosos virus, entre ellos el del SARS CoV-2, virus origen de la COVID-19. Sin duda un momento ideal para apreciar y conocer algo más de los quirópteros visitando la página de Bat Conservation International (organización internacional para la conservación de los murciélagos). Es también el Día Mundial de la Hemofilia, una enfermedad hereditaria que no permite que se coagule la sangre, ese elemento corporal del que nos acordamos tanto en primavera.

La hilandería

Hoy te proponemos el uso de Conan Mobile, una aplicación móvil gratuita para dispositivos Android desarrollada por el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) con el fin de ayudarte a proteger tus dispositivos evaluando el nivel de seguridad que ofrecen y aportando recomendaciones para aumentarlo. Es un primer paso para que no te líen los ciberdelincuentes. Ayuda a detectar mensajes sospechosos y los fraudes digitales más frecuentes.

No es un antivirus. Conan Mobile revisa los parámetros configurados en el sistema de tu dispositivo y detecta aquellos que pueden suponer un riesgo de seguridad (propiedades inseguras habilitadas, redes Wi-Fi sospechosas, bluetooth no fiables emparejados...). Te avisa de incidencias maliciosas (aplicaciones falsificadas o que se ha detectado un comportamiento peligroso) o sospechosas (se han detectado como peligrosas por varios antivirus). Te permite identificar qué aplicaciones pueden hacer uso de permisos considerados sensibles (leer mensajes SMS, grabar sonido, acceso a contactos, acceso a la cámara, modificar ajustes del sistema, etc.). Y es interactiva; ofrece la posibilidad de que alertes al INCIBE si ves algún comportamiento anómalo y potencialmente malicioso.



