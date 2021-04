En varios programas de televisión, entre ellos La noche en 24 horas de RTVE, la candidata de VOX para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha relacionado la cifra de 4.700 euros con cada menor migrante solo -ella habla de menor extranjero no acompañado, MENA- en esta comunidad. Se trata de una asociación engañosa que no tiene en cuenta que la mayor parte de las partidas dirigidas a estos niños y adolescentes no van a parar a ellos directamente, sino a aspectos como pago de trabajadores del sector social (también españoles) o gestión de instalaciones.

Durante su entrevista en el canal 24 Horas de TVE con Diego Losada (min. 14:40), la candidata le dice al periodista: "¿Sabe lo que sí sé? Le voy a decir lo que sí sé a ver si le interesa a usted. 4.700 euros al mes cada plaza de MENA en Madrid. 4.700 euros al mes”. Las palabras de Monasterio presentan esa cuantía como un dinero a disposición de esos menores al hacer paralelismo con lo que cobran otros sectores de la población: “Esto no lo tiene una viuda que está cobrando 400 euros todos los meses. No lo tiene un autónomo que está en las colas del hambre. No lo tiene una madre para criar a sus hijos". Según la investigación que hemos realizado, los menores migrantes en España tampoco “tienen” esa cuantía.

Monasterio ha repetido la misma idea anteriormente, sugiriendo que “las ayudas sociales tienen que ser para los españoles”. La mañana del 15 de abril, en el programa Espejo Público de Susanna Griso, reiteró la cifra: “¿Sabe cuánto pagamos en la Comunidad de Madrid por cada MENA? 4.700 euros al mes” (min 10:50). Las organizaciones expertas desaconsejan el uso de la palabra MENA: consideran que deshumaniza la situación de personas que no son más que niños y adolescentes solos.

La candidata de VOX toma esas cifras de los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hemos consultado. En el del 3 de marzo de 2021 (página 6) se menciona una partida para “la contratación del servicio de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (16 plazas), con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por un importe de 448.448 euros, desde el 1 de octubre de 2020 hasta, como máximo, el 31 de marzo de 2021”. Si dividimos el importe por las 16 plazas y la duración del contrato (6 meses) los 4.671,33 euros resultantes se aproximan a la cifra mencionada en las entrevistas.

Hemos hablado con la entidad beneficiaria, la Fundación Diagrama, que desarrolla tareas de acogida residencial de menores extranjeros, y nos aclara que las concesiones de las comunidades autónomas no son “un sueldo que los menores reciben tal cual, que esté a su disposición”. Xavier Parra, coordinador técnico de Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE), igualmente activa en este ámbito, también especifica que “las comunidades no dan directamente dinero de bolsillo a ningún menor, dan concesiones para la gestión de un conjunto de servicios entre los que están mantener un espacio o gestionar a su personal, un personal que puede ser extranjero o español”.

En la Comunidad de Madrid subrayan que el coste de la plaza de acogida “no depende de la nacionalidad sino de las necesidades del menor”. Describen que en algunos casos las plazas, dependiendo de la edad del menor y las circunstancias, sí pueden incluir un “dinero de bolsillo”, pero que esa cantidad depende del centro y es igual para extranjeros y españoles. Además, recalcan que existe una “obligación legal” de proteger a cualquier menor en estas circunstancias. "Si está desamparado, la Comunidad de Madrid, como cualquier comunidad, tiene la obligación legal de amparar a cualquier menor", aseguran a VerificaRTVE fuentes del Gobierno regional.

4.700 euros puede parecer una cantidad elevada pero en el contexto de las ayudas sociales este tipo de partidas están siempre, recalca Parra, “muy ajustadas a los pliegos de prescripciones administrativas”. En Fundación Diagrama subrayan: "Puede parecer muy alta pero hay que decir que está absolutamente ajustada a los gastos, a gastos que en todo caso justificamos al detalle a la Comunidad. A veces hay que hacer malabares para cuadrarlo todo, teniendo en cuenta que siempre se es respetuoso con los convenios colectivos de los trabajadores del sector. Es un mínimo para que la atención a estas personas sea posible". SERCADE suscribe esta apreciación.

Haciendo cálculos a partir de los Acuerdos de Gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos encontrado otras partidas presupuestarias similares e incluso superiores para menores no solo extranjeros, sino también españoles. Así, se han concedido los 6.754 € por persona y mes para atención psiquiátrica de menores (9 de diciembre de 2020, página 10), o 5.352 € para “menores con necesidad de atención terapéutica intensiva” (9 diciembre, página 9). Una concesión para SERCADE (“estancia de 24 menores afectados por el Covid-19”) es de 4.550 euros al mes (29 de diciembre de 2020, página 16) y, nos recalcan, “no es específica para MENA, se ha trabajado con extranjeros y españoles”.

Hablar de partidas exclusivas para los menores migrantes es engañoso pues en ocasiones los servicios que se les prestan pueden estar diluidos en otras partidas, y en otros casos los recursos son compartidos por españoles y extranjeros, como nos explica la Comunidad de Madrid: “Algunos de estos recursos atienden a colectivos específicos (menores extranjeros no acompañados, niños de 0 a diez años, adolescentes de 13 a 17, centros especializados en salud mental…) y otros están a disposición de todos los menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad de Madrid, como los centros de primera acogida, por lo que no se dispone del dato exacto del coste de un grupo específico atendiendo a su edad o nacionalidad”.

Según los datos de la Comunidad, “a 31 de marzo había un total de 3.709 menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad de Madrid. De ellos, 2.637 (el 71,1%) son españoles y 1.072 (el 28,9%) son extranjeros. Dentro de estos extranjeros, 269 (el 7,2% del total) son menores extranjeros no acompañados, para los que se dispone de 296 plazas en distintos recursos”.