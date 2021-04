Circula en redes la afirmación de que el riesgo de sufrir disfunción eréctil es “seis veces mayor” en hombres que han padecido la COVID-19 que en aquellos que no la han tenido. La idea parte de un estudio científico pero lo que este plantea es una “hipótesis” y la relación entre ambas patologías no está corroborada a día de hoy. Lo confirma a VerificaRTVE el propio autor del estudio.

Hemos visto ese titular en diversos medios digitales desde hace semanas, algunos dándolo por hecho y otros sugiriendo que es una posibilidad. Tampoco falta la interpretación conspirativa. Uno de los mensajes observados en Telegram, con más de 5.000 visualizaciones, señala que “un estudio científico concluye que el riesgo de sufrir disfunción eréctil es seis veces mayor en hombres con COVID" y afirma que “la maquinaria de la ciencia empieza a ‘hacer su parte’ para conseguir que te vacunes”.

El estudio, liderado por el profesor Emmanuele A. Jannini y publicado en Andrology, plantea que los hombres con COVID-19 tienen un riesgo “5,66 veces mayor” de sufrir disfunción eréctil (página 1). Además, señala que “la vacunación universal y los equipos de protección personal podrían posiblemente tener el beneficio añadido de prevenir disfunciones sexuales”.

En VerificaRTVE hemos contactado con el doctor Jannini y nos ha explicado por correo electrónico que a día de hoy no está confirmado que la COVID-19 cause disfunción eréctil. “No, por ahora es solo una hipótesis muy robusta”, afirma. Este experto italiano sostiene que su estudio da por “demostrada pero no tanto por confirmada” la relación entre las dos patologías.

Otras opiniones científicas que hemos observado sobre la cuestión también se manifiestan con prudencia. La relación es algo posible, pero que todavía hay que terminar de demostrar. El doctor Allan Pacey, profesor de Andrología -disciplina que estudia las enfermedades del hombre y en concreto las de sus órganos reproductores- en la Universidad de Sheffield (Reino Unido), considera que el estudio de Jannini no confirma la relación entre la disfunción eréctil y el coronavirus. “Esto parece ser un estudio bien realizado. Sin embargo, por el momento, la relación es solo una correlación”, asegura en la revista médica WebMD. Ya te hemos explicado anteriormente que dos fenómenos que se dan a la vez no siempre están relacionados: correlación no implica causalidad, como te demuestran estas gráficas.

“Los autores ofrecen un mecanismo plausible” pero “hay más trabajo que hacer”, dice Pacey. En ese mismo artículo, John Mulhall, urólogo en el Centro Memorial contra el Cáncer Sloan Kettering, reconoce que los datos sugieren un vínculo potencial entre la COVID-19 y la disfunción, pero tilda el estudio de “altamente preliminar” y subraya sus sesgos y limitaciones. Entre ellos, el propio estudio liderado por el profesor Jannini reconoce que sus conclusiones se basan en los datos recabados a partir de una encuesta online realizada en abril y mayo de 2020 en Italia (muestra de 100 hombres). De ellos, 25 dijeron que habían padecido la COVID-19 y Janini observó una mayor prevalencia de la disfunción en estos segundos, pero no se hicieron pruebas nasofaríngeas para demostrar la presencia del virus.