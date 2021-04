Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555. #Verificamosporti.

Este sábado 10 de abril cumplimos los cien primeros días del 2021. Celebramos el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología decretado por la UNESCO en honor al médico argentino y primer premio Nobel latinoamericano, Bernardo Houssay. Es un buen día para visitar la web de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Un 10 de abril -también cayó en sábado, pero del año 1847-, nacía Joseph Pulitzer, referente de los prestigiosos premios periodísticos. En 1912 zarpaba el lujoso trasatlántico Titanic (sin Leonardo Di Caprio ni Kate Winslet) cuya fundación cuenta con una web por si te atreves a navegar por ella, y en 1919 asesinaban en México al revolucionario Emiliano Zapata, como te cuentan en este documental sonoro de RNE.

Y por último, pero no por ello menos importante, aprovechando que el miércoles comenzó la campaña de la Declaración de la Renta , los ciberdelincuentes han reforzado su particular empeño de suplantar a la Agencia Tributaria . Te hemos explicado que lo hacen a través del correo electrónico y de SMS . Mucho cuidado porque los malos cada vez se esmeran más . Este año los anzuelos que envían vienen sin faltas de ortografía y los logotipos que usan son casi idénticos a los oficiales.

Y de las vacunas a las mascarillas . Esta semana los “hilos negros que se mueven” al mirar las mascarillas con una lente de aumento han subido en la clasificación de los bulos. Los amantes de las conspiraciones han incluido en la historia que esos hilos son “larvas” o los “gusanos” . Hemos actualizado esta pieza donde te explicábamos el porqué del misterio -que no era tal- con ayuda de los científicos.

La hilandería

Hoy te proponemos el uso de Hoaxy. Se trata de una herramienta gratuita fácil de usar. Genera una gráfica de expansión, con movimiento, que te permite ver qué usuarios han difundido o impulsado un contenido en Twitter (a partir de una palabra clave o la noticia de una url que introduzcas. También te dice si esas cuentas tienen rasgos de automatización (bots).

Hoaxy no es tan preciso como otros recursos de análisis de redes de pago, pero puede orientarte en cuanto al carácter espontáneo o planificado de una corriente de opinión, es decir, en cuanto a quién ha querido propagarla. Mucho cuidado: eso no sirve por sí solo para concluir si una noticia es verdadera o no.

