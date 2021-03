Nos habéis enviado varias veces al Whatsapp un mensaje en el que se lee que “las autoridades fiscales tienen preguntas para usted”. Este texto se acompaña con un enlace a una web con una url sospechosa. Es un bulo. Se trata de un fraude de tipo smshing para instalar un programa malicioso en el dispositivo del ciudadano y robar sus datos. Si lo recibes, borra, no compartas y denuncia.

El mensaje llega por SMS desde un teléfono muy buscado en internet, lo que nos hace sospechar que se trata de un número utilizado para cometer este tipo de estafas. La Guardia Civil nos comenta que “no hay constancia de que el mensaje sea real”. Especifican que “la Agencia Tributaria no utiliza ese número de teléfono y el enlace que adjuntan se ve que no es de ningún sitio oficial”.

Hemos consultado con el Ministerio de Hacienda y, en efecto, nos confirma que “ese mensaje es fraudulento. No hace referencia expresamente a la AEAT, pero es fraudulento en todo caso”. La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otro tipo de datos. Recomiendan que ante cualquier duda se visiten las “recomendaciones habituales que tenemos colgadas en la web” donde dejan bien claro que no atiendas este tipo de mensajes, porque “es un intento de fraude suplantando la imagen de la Agencia Tributaria”.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) confirman que el mensaje “pertenecía a una campaña de phishing y descarga de malware”, aunque nos tranquilizan porque “en estos momentos dicho enlace ya no está operativo”. Sin embargo, la OSI recomienda “no hacer clic sobre él”. Aseguran a VerificaRTVE que este tipo de campañas son muy comunes y “los enlaces que contienen suelen cambiar con frecuencia por lo que siempre se recomienda no abrir dichos enlaces y en caso de venir dirigidos desde un número desconocido bloquear dicho número para que no se repita dicha comunicación”.

También nos indican que podemos instalar la aplicación CONAN mobile desarrollada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Con ayuda de este programa podemos detectar desde nuestro teléfono móvil aplicaciones maliciosas como las del SMS de las “autoridades fiscales”. Es un modo sencillo de poner una nueva barrera a los ciberdelincuentes en nuestro dispositivo móvil.