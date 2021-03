La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos suplantando a la Administración Tributaria con el asunto “Comprobante fiscal”. El mensaje te pide que descargues un anexo, pero es un programa malicioso o “malware” con el que pretenden entrar en tu ordenador suplantando la identidad de Hacienda.

La Policía ha advertido en su cuenta de Twitter sobre esta campaña detectada por la OSI que suplanta a la Agencia Tributaria y puede infectar tus equipos. En ella se insta al usuario a pulsar sobre el enlace, indicándole que se anexa un comprobante.

Ya te hemos hablado en otras ocasiones del phishing. En este reportaje que firma Carol Espona se explica que este tipo de delitos “siguen estando en el top del ránking de los ciberdelincuentes”. Consiste en suplantar una identidad. El término “phishing” es una variante de la palabra inglesa "fishing" (pescar) y hace alusión a poner un anzuelo con la esperanza de que una potencial víctima lo "muerda" haciendo clic en el enlace o abriendo un archivo adjunto fraudulento.

En el remitente observamos que se presenta como la “Administración Tributaria”, organismo que en España no existe pero que ante la similitud del nombre puede llevarnos a error. En este caso, la dirección del remitente pertenece a un dominio de @hotmail.com, por lo que no aporta suficiente credibilidad, aunque en la dirección contenga las palabras “impuesto” y “hacienda” para engañar.

¿Qué debes hacer si recibes este correo electrónico?

La página web de la OSI explica que “si no has ejecutado el archivo descargado, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado”. “Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, recomienda.

En el caso de haber descargado y ejecutado el archivo malicioso, es posible que tu dispositivo se haya infectado. Si necesitas soporte o asistencia para la eliminación del malware, puedes encontrar ayuda en esta página del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.

Para conocer más sobre cómo funciona el phishing y otras ciberestafas, fraudes y hackeos puedes consultar Backup, la serie de investigación sobre delitos digitales de RTVE.