La nueva administración no ha borrado documentos de la página web de la Casa Blanca

Una de las acusaciones que se propagaron en cuanto Joseph Biden tomó posesión del cargo es que se eliminaron inmediatamente documentos promulgados por Trump de la web de la Casa Blanca. Muchos internautas intentaban conectar esta desaparición con una conspiración o intento de ocultar una orden específica del ex presidente para desclasificar informes confidenciales sobre la relación con Rusia. Se trata de un bulo.

Captura de Twitter. VerificaRTVE

Es cierto que el sitio web de la Casa Blanca cambió inmediatamente, pero esta modificación, como la de los perfiles oficiales de la Presidencia en redes sociales, se realizó igual en otros cambios de gobierno. Es un símbolo del cambio de liderazgo y permite al nuevo mandatario introducir su estilo propio (Biden, por ejemplo, ha recuperado el idioma español en el sitio, que Trump hizo desaparecer). En este directo que RTVE realizó hace cuatro años puedes comprobar lo rápido que se llevó a cabo el cambio en 2017, apenas una hora después de la investidura). En cuanto a la idea de que se deseaba ocultar algo, borrar esa web no anula la orden ejecutiva. Todo lo anterior está archivado y es de libre acceso al público, incluso la orden mencionada. Con ella Trump trataba de hacer públicos los documentos confidenciales que se refieren a una investigación que el FBI realizó sobre su presunta relación con Rusia. Esa investigación, llamada Crossfire Hurricane, es compleja, está sujeta a la controversia política y ha generado bulos. Hasta que los documentos sean públicos, lo único que sabemos sobre ellos es lo que afirma el ex presidente, no lo que contienen.