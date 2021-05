El tercer lunes de enero sigue llenando las redes sociales y los grupos de mensajería instantánea con el “Blue Monday”, el supuesto día más triste del año. Pese a su popularidad, es un bulo que nació como reclamo publicitario y que no tiene fundamento científico.

El término fue publicado por primera vez en 2005 como parte de una campaña de la televisión temática de viajes Sky Travel. La realizó la agencia de comunicación Porter Novelli, que trató de que algún académico del campo de la Psicología firmara el estudio, sin éxito. Finalmente, el firmante fue el psicólogo Cliff Arnall, procedente del Cardiff Centre for Lifelong Learning, que avaló una presunta fórmula científica. Como se puede leer en este artículo de Puromarketing.com, se trataba de “Otro invento del márketing para incitar a seguir comprando”.

En su momento, medios de comunicación reconocidos como la cadena NBC o la BBC se hicieron eco del supuesto día más triste del año, pero solo un año después, en 2006, The Guardian desmentía esta “investigación” y su fórmula.

Años más tarde lo hizo el propio autor, Arnall. En este artículo de The Telegraph explica que se alegra del impacto que tuvo la expresión pero que anima a la gente “a refutar la idea de que es el día más deprimente y a utilizarlo como trampolín para hacer las cosas que realmente importan en su vida”. También cuenta lo que cobró por la campaña y cómo se gestó.

Captura del artículo de The Telegraph donde Arnall reconoce haber creado la campaña y anima a refutarla. VerificaRTVE

En su perfil de Twitter, inactivo desde 2016, Arnall llega a presentarse como “Author of the #BlueMonday formula. Activist to #StopBlueMonday” (Creador de la fórmula del Blue Monday. Activista de #ParemosElDíaMásTriste).

En la referida institución investigadora de Cardiff, Arnall sólo había sido profesor brevemente, según esta crítica del humorista y científico británico Dean Burnett. Como anécdota, en 2016 la Oficina de Turismo de Canarias hizo una campaña de promoción reutilizando el concepto #StopBlueMonday y con el propio Cliff Arnall apareciendo en el vídeo.

Pese a todo, el bulo sigue funcionando. Con motivo de este día, hoy las búsquedas en Google se han disparado a nivel mundial. España está entre los cinco países que más se han interesado este 18 de enero por la efeméride comercial que se viene repitiendo año tras año desde 2005.