Nos habéis hecho llegar un audio al Whatsapp de VerificaRTVE en el que una mujer que dice ser la “directora de Whatsapp” amenaza con desactivar tu cuenta si no reenvías su mensaje a todos los contactos. También habla de regalos, llamadas e Internet gratis si cumples con el envío. Es un bulo que se mueve desde 2014 y vuelve ahora que hay cambios en las condiciones y políticas de privacidad de la compañía.

La falsa directora de Whatsapp dice llamarse Karelis Hernández. Explica que por un problema en los servidores, la compañía necesita “que nuestros usuarios activos reenvíen este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos”, asegurando que “si usted no reenvía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos”. El mensaje también sostiene que el Whatsapp “pasará a tarifa de pago a menos que seas un usuario frecuente”, y menciona que “mañana empiezan a cobrar los mensajes por Whatsapp a 0,37 centavos”.

El bulo circula desde 2014, momento en que Facebook compró Whatsapp. Lo hace en formato audio y textual, con distintos nombres inventados como director o responsable de la aplicación de mensajería. Cuando esta sufrió varias caídas mundiales de su sistema en mayo de 2017, el nombre de Karelis Hernández se popularizó en varios memes.

Will Cathcart es el director de Whatsapp

El director de Whatsapp, desde marzo de 2019, es Will Cathcart. Se presenta como “Head of @Whatsapp and @Facebook” en su cuenta de Twitter. Este jueves ha publicado una aclaración sobre el cambio en las condiciones legales de la aplicación de mensajería instantánea.

Las redes de mensajería no solicitan que actives o desactives tu cuenta mediante mensajes de audio o texto que tienes que reenviar a contactos. Desconfía de las cadenas de este tipo, pues este paso se suele dar en privado y en el interior de tu propia cuenta.

La Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya advirtió en 2017 de este bulo a través de un tuit.

Hemos contactado con el INCIBE para comprobar si el bulo estaba conectado con algún tipo de nuevo robo o suplantación de identidad. Confirman a VerificaRTVE que no tienen nuevas alertas de este tipo de fraudes sobre Whatsapp desde agosto de 2020, como muestra su página de avisos.