Este sábado, 13 de marzo, y aunque te parezca extraño, no se celebra ningún día internacional, mundial ni europeo. Apúntatelo para alguna causa pendiente. A cambio, aprovechamos para recordarte que 2021 es, entre otros, el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. De todos modos, aún resuena el eco de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8M. En VerificaRTVE preparamos esta pieza recopilando algunos de los bulos machistas más extendidos y te propusimos claves para dialogar con alguien -mujer, hombre o viceversa- machista.

En Tik Tok vimos que se había hecho viral un vídeobulo de dos aviones aterrizando en paralelo y lo hemos verificado por ti. Por último, los geólogos nos han ayudado a comprobar unos vídeos sobre el polvo del Sáhara atraído por imanes . Y sí, esta arenilla se imanta pero lo hace porque tiene hierro, no porque se trate de un fenómeno extraño, paranormal, o de una conspiración.

Y desde Estados Unidos , un grupo de investigadores de Computación e Inteligencia Artificial del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) han publicado este impresionante trabajo sobre los negacionistas de la COVID-19 . Los científicos se preguntaron cómo utilizan la información sobre salud para hacer campaña en las redes sociales contra medidas sanitarias como el uso de mascarilla. “Estudiamos medio millón de tuits, más de 41.000 visualizaciones, y pasamos seis meses al acecho en grupos de Facebook anti-mascarilla”, explican los investigadores. Han llegado a la conclusión de que esta crisis de salud es “parte de un campo de batalla más amplio sobre la epistemología científica y la democracia moderna en Estados Unidos”. La visualización de datos es espectacular. Para que luego digáis que los estudios científicos son aburridos.

Seguro que recuerdas el asalto al Capitolio . Nosotros también porque desmentimos varios bulos fijándonos en los tatuajes, las escaleras y los disfraces de los atacantes . Pues bien, ahora es mucho más fácil identificarlos gracias a este completo buscador donde te recuerdan, para que no te vengas arriba, que todos los individuos que aparecen en la web “son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Como esta semana los ciberdelitos nos han tenido tirando del hilo más de lo que nos hubiera gustado, hemos creído oportuno ofrecerte unos procedimientos de verificación sobre fraudes y estafas digitales. Son consejos básicos para que no te líen.

Puede que los ciberdelincuentes utilicen trucos para aparentar un dominio que no son (el dominio es lo que aparece antes del punto). Por ejemplo, lNG.com es ele minúscula ene ge, y no ING.com (i ene ge). Es decir, no es un banco como aparenta.

Ante un mensaje sospechoso lo recomendable es no pulsar ningún enlace y no descargar ningún fichero. Antes de hacer clic –sobre todo si es una dirección acortada que no describe lo que hay tras ella- puedes introducirla en una de estas aplicaciones, que aportan algo de información sobre lo que encontrarás dentro: https://urlscan.io/, https://www.expandurl.net/ o http://getlinkinfo.com/. Apunta o guarda alguna en favoritos.

Otra opción es abrir y copiar esa dirección en un buscador junto a alguna palabra. Por ejemplo, Wikipedia. Así, al pulsar Intro no se te abrirá el enlace sino páginas donde ese dominio se mencione, lo que puede darte pistas de su actividad. Siguiendo el ejemplo anterior, si introducimos en Google lo que está entre corchetes [lNG.com Wikipedia], copiando y pegando la dirección que nos ha llegado con la “ele” falsa, los resultados ya no nos dirigen al banco.

Si continúas con dudas puedes verificar la autenticidad de correos, SMS, Whatsapp y cualquier mensaje electrónico poniéndote en contacto con la entidad o empresa que supuestamente te lo envía. Para ello puedes utilizar el teléfono u otra cuenta de correo que encuentres en su propio sitio web (tecléalo tú mismo en el buscador, no copies el que te llega por correo).

