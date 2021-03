Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555. #Verificamosporti.

Este sábado 27 de marzo es el primero de la primavera y en todo el mundo se celebra el día del Teatro. Estamos en vísperas del Domingo de Ramos que da el banderazo de salida a otra Semana Santa diferente. También es el último sábado de marzo, por lo que desde RTVE nos apuntamos a La Hora del Planeta con WWF para “actuar por el clima y conectar con la naturaleza”. Y acuérdate de cambiar la hora. A las dos de la mañana del domingo, serán las tres. No te líes.

La vacuna AstraZeneca sigue dando que hablar. Y nosotros seguimos actualizando con nuevos bulos el artículo monográfico sobre este suero británico del que tirábamos del hilo el sábado pasado. Esta semana también te los hemos contado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso . De la mano de Myriam Redondo, dialogamos con él sobre los bulos más peligrosos y te explicamos las campañas de desinformación que circulan. Que no te líen. Antes de compartir, escucha y piensa. Si además de leer te gusta escuchar, este enlace te interesa .

Aún no ha comenzado la campaña electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, pero los bulos sobre unos y otros ya circulan en internet a través de las redes sociales y los grupos de mensajería. Hemos publicado este artículo recopilatorio en el que iremos añadiendo los bulos que vamos encontrando y que nos vais enviando por Whatsapp. También estamos analizando el comportamiento de algunos usuarios y etiquetas en las redes. Si te interesa esta cita electoral puedes añadir la página a favoritos para no perderte nada. Será como un minuto a minuto de verificación sobre la política madrileña.

El reconocimiento facial ha dejado de ser ciencia ficción y cada vez resulta más habitual como medida de seguridad en algunos dispositivos inteligentes. Pero los límites legales y éticos aún no están bien definidos. En Estados Unidos una empresa ha cuestionado el uso de esta herramienta abriendo de par en par el futuro de la privacidad en el país. Nos gusta como lo cuenta El New York Times en “Tu cara no es tuya” utilizando un formato interactivo y transmedia. Que lo disfrutes.

Como sabéis, hay un barco atravesado en el Canal de Suez que impide el tráfico naval. Pues bien, ha circulado una imagen con la ruta del carguero antes de atascarse y resulta que el dibujo tiene cierto parecido a un pene. Los verificadores de Snopes, especializados en leyendas urbanas, engaños y folclore, han publicado este artículo contando la historia.

Es cierto que la ruta del barco dibuja una imagen que se asemeja a un pene, pero aún no han podido confirmar si ha sido premeditado. El tema es serio aunque mueva a risa, porque el canal es clave para la circulación del comercio mundial. En este hilo del investigador John Scott-Railton tienes un gran relato de lo sucedido a través del uso de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).