En VerificaRTVE seguimos muy de cerca todo lo que va ocurriendo en redes sociales relacionado con las Elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Recopilamos aquí los bulos que han ido surgiendo desde que se convocaron a principios de marzo.

¿Has detectado o recibido alguno? Puedes mandárnoslo al 659 800 555.

¿Navegas desde el móvil? Si no puedes ver esta visualización correctamente, aquí tienes una versión adaptada

Ello no afecta a la integridad del proceso pues dicho comprobante no tiene validez legal. Aquí puedes leer completo el desmentido que hemos realizado sobre este caso . Recuerda que sólo quien ha emitido el voto realmente obtiene un resguardo con el correspondiente justificante oficial.

Se han expandido en redes mensajes de usuarios alarmados al observar la expresión “voto emitido” en tiques recibidos tras realizar una gestión en la oficina de Correos , cuando no habían votado por esa vía. Esta idea se relaciona con la de presunto fraude electoral, pero se trata de un error en el sistema : lo que se anota en realidad es la gestión del usuario anterior que no sacó el tique.

Versiones contradictorias sobre la vecina de Ciudad Lineal que fue al supermercado y le okuparon la casa [30-4-2021]

En el debate de Telemadrid del 21 de abril apareció el tema de la “okupación” de casas. La candidata de Vox a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, puso un ejemplo: “Me contaba el otro día una señora llorando, en Ciudad Lineal, porque resulta que cuando salía al supermercado, pues le habían ocupado la casa”. Hemos comprobado que la historia cuenta con distintas versiones.

Cuando Rocío Monasterio se refirió a esta vecina en el debate se trataba de una señora “que había trabajado 30 años”. Sin embargo, en una entrevista realizada el 13 de abril en Esradio, la candidata habló de “la mujer que el otro día me traía una maceta con geranios”. Según Monasterio la señora le dijo que “me han ocupado la casa de arriba y ahora no me atrevo a ir al supermercado porque me quedo sin plantas”. Esta vez la casa ocupada no es la suya, sino la de arriba, y la señora había trabajado durante 40 años. El 23 de abril, en RNE, la candidata dijo también que es de sentido común “que no te ocupen la casa cuando has estado trabajando 40 años” (a partir de 17:25).

En un vídeo en la plataforma YouTube del 24 de abril de 2021 podemos ver a Monasterio en un mitin refiriéndose a la misma historia, salvo que esta vez la protagonista no es una señora de Ciudad Lineal, sino “una vecina de Arganda”, que no había trabajado 30 sino 40 años. Esta señora, según Rocío Monasterio, se lamentaba de lo mismo: “y me fui al supermercado y me ocuparon la casa”. Es la misma historia que contó en un acto en Ciudad Lineal el pasado 11 de abril. La vecina, esta vez, era de Arganda, había trabajado 40 años y la casa ocupada era la suya.