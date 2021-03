Muchas personas se han preguntado en redes por la eficacia real de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, pero no hay una cifra única que se pueda facilitar. El instituto sanitario de referencia en EE.UU. ha cuestionado los datos aportados por la biotecnológica, que habla de una eficacia de entre el 79% y el 100% en los ensayos clínicos realizados en este país. Tras las críticas, la compañía revisa sus cifras sobre la eficacia, pero no hay anuncios de que la vacunación en España se vaya a detener. Los científicos han insistido en que el producto es seguro.

Las divergencias sobre los resultados de la vacuna (conocida como AstraZeneca) en sus ensayos en EE.UU. se han hecho patentes después de que la compañía asegurara que su suero ha demostrado un 79% de eficacia en casos sintomáticos de COVID-19 y de un 100% en casos graves. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) ha respondido a ese anuncio afirmando que la farmacéutica puede haber dado “información obsoleta” y una imagen “incompleta” sobre la eficacia del fármaco.

Estas diferencias se producen en un momento en que las autoridades sanitarias de EE.UU. estudian si autorizan el suero anglo-sueco y AstraZeneca ha publicado un nuevo comunicado en el que asegura que ha revisado la evaluación preliminar y “los resultados eran coherentes con el análisis provisional”, pero que ahora está completando “la validación del análisis estadístico”. En VerificaRTVE hemos contactado con AstraZeneca y con el NIAID y actualizaremos este artículo si conseguimos respuesta.

El asesor médico jefe de la Presidencia estadounidense, el doctor Anthony Fauci, también ha afirmado en la cadena de televisión ABC que los datos publicados por AstraZeneca no son correctos. Como asesor médico jefe de la Presidencia estadounidense, Fauci es el responsable del que depende el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias (NIAID).

¿Cómo te afecta?

En principio los resultados de la revisión que está efectuando AstraZeneca no afectan a la vacunación decidida para España, pues esta se basa en los estudios de la EMA, los que indican un 59,5% de eficacia. Las autoridades sanitarias españolas han considerado adecuado este porcentaje.

El lunes, el Consejo Interterritorial de Salud, del que forman parte el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas, decidió que los beneficios del producto superaban a los riesgos y que se debía continuar con la vacunación. El suero se inoculará, a partir del miércoles, en la población general de hasta 65 años. Los que superen esa edad recibirán Pfizer y Moderna.

Inicialmente, lo fijado era aplicar la vacuna hasta los 55 años porque las autoridades sanitarias españolas consideraron que no había datos suficientes sobre sus efectos a partir de esa edad. Una vez aclarada esta circunstancia con el fabricante, se aumentó el rango.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió el lunes 22 de marzo en una rueda de prensa en los beneficios del suero y afirmó que si alguien lo rechazaba, no recibiría otro: “En principio, si no se vacuna [con AstraZeneca] pues por ahora no se vacunaría”. Un 52% de los españoles considera en estos momentos que la vacuna no es segura, según una investigación de YouGov, pero los científicos sí han reiterado que se puede confiar en ella.

Aquí puedes consultar todos los bulos que se han relacionado con la vacuna.