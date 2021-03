En las últimas semanas, la vacuna producida por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca (popularizada como “vacuna de AstraZeneca”) han protagonizado titulares negativos por las dudas sobre sus efectos en mayores de 55 años y la posibilidad de que provoque trombos. Ha habido llamadas a la tranquilidad por parte de las autoridades hasta que se investiguen los acontecimientos (aquí tienes las declaraciones de la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, y de la Agencia Europea del Medicamento), pero eso no ha impedido que proliferen los bulos que aprovechan el momento para promover el rechazo a esta vacuna como solución frente a la COVID-19. Te los explicamos.

No está demostrado que la vacuna de AstraZeneca cause trombos

El doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, ratifica en conversación telefónica con VerificaRTVE que no hay confirmación de ninguna muerte causada por las inyecciones de AstraZeneca. “Desde luego que no está demostrado” , asegura.

La eficacia de AstraZeneca frente a otras variantes del virus

(18-3-2021) En el Whatsapp de VerificaRTVE (659800555) habéis preguntado si la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra otras variantes del coronavirus y el doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, nos aclara que ya ha demostrado “una efectividad muy alta” frente a la cepa británica.

Este estudio de la revista The Lancet apunta que el tratamiento desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene una eficacia del 74,9 por ciento frente a la variante británica (con código científico B.1.1.7). El estudio todavía tiene que pasar la revisión por pares, por lo que se trata todavía de una investigación preliminar y no definitiva.

Frente a la variante sudafricana del coronavirus (B.1.351), el vocal de la Asociación Española de Vacunología afirma que la eficacia de AstraZeneca “no se ha estudiado” porque el ensayo que se realizó para medirla “se paralizó” porque no se vio “la eficacia en población joven frente a la enfermedad leve y moderada”.

El estudio en cuestión, publicado en The New England Journal of Medicine, constata que la vacuna de AstraZeneca solo tiene una eficacia del 10,4 por ciento frente a la variante sudafricana en casos “leves o moderados” de la enfermedad. “El régimen de dos dosis de la vacuna ChAdoOx1 nCoV-19 no ha demostrado protección frente a la COVID-19 leve o moderada causada por la variante B.1.351”, concluye el artículo. Este estudio no cifra la eficacia del suero en casos graves de COVID-19 de la variante sudafricana porque ningún individuo del ensayo tuvo síntomas severos.