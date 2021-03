En los últimos días las imágenes de turistas europeos en algunas comunidades autónomas españolas ha reabierto el debate sobre si las restricciones de movilidad entre los países europeos es coherente o plantea un agravio comparativo frente a medidas más estrictas que se aplican a ciudadanos nacionales.

Cada país europeo está aplicando sus propias medidas restrictivas a la circulación tanto para nacionales como para extranjeros. La Comisión Europea aprobó en octubre de 2020 un sistema de “semáforos” con la idea de facilitar el movimiento entre los países.

La realidad es que muchos Estados no se acogen a este sistema y dictan sus propias normativas, o se acogen a él sólo en parte. No obstante, los países transmiten las medidas en vigor a la Comisión, que actualiza esta página web. En ella puedes encontrar un mapa en el que consultar las restricciones país por país. Una vez eliges el país que quieres consultar podrás ver las restricciones a los viajes pinchando sobre el icono del plano en la leyenda del mapa. Te explicamos las limitaciones de viaje en los principales países europeos.

Francia: todo cerrado y dificultades de movilidad

El país galo confinó el pasado 20 de marzo 16 departamentos (equivalente a las provincias españolas) debido a la alta incidencia de infecciones de COVID-19, entre ellos el que corresponde a la ciudad de París. Son restricciones de movilidad que afectan a 22 millones de personas residentes en estos departamentos, así como a cualquier extranjero, que no puede entrar en ellos salvo motivo esencial. En el resto de departamentos el toque de queda comienza a las 19:00 horas. En cuanto a los museos, teatros, cines y otros centros culturales, están cerrados en todo el país desde el 30 de octubre. Si quieres saber más puedes leer aquí el análisis que han realizado de las nuevas medidas los verificadores del diario Le Monde.

Entrar en Francia desde países no europeos está prohibido salvo excepciones y hacerlo desde países europeos requiere presentar una PCR negativa. El gobierno francés no está promocionando el turismo y mantiene la postura de limitar al máximo los desplazamientos no esenciales tanto nacionales como internacionales. En la práctica, aunque si viajas desde España con una PCR negativa tienes derecho a entrar en Francia, el turismo no se encuentra entre las razones tasadas para moverse en los departamentos confinados. O sea, que viajar a París por placer queda descartado por el momento, ya que se encuentra entre los departamentos confinados por las altas tasas de incidencia de COVID-19. Sí puedes viajar al resto de departamentos, aunque sólo podrás disfrutar de los restaurantes recogiendo la comida para llevar. Aquí puedes consultar los datos oficiales que proporcionan las autoridades francesas.