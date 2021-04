La vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca (popularizada como “vacuna de AstraZeneca”) ha protagonizado titulares negativos por los casos de trombos asociados con un bajo nivel de plaquetas en personas que recibieron este suero. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó el 7 de abril que existe un “posible vínculo” entre ellos y el fármaco, aunque todavía se sigue investigando. Estos trombos suponen “uno o dos casos por cada 100.000 vacunaciones”, según la EMA, y por eso la entidad considera que los beneficios del suero todavía superan con mucho a los posibles riesgos.

En España, la vacuna de AstraZeneca solo se inocula a personas entre 60 y 69 años (la franja de edad en la que no se han detectado estos trombos) y se espera el resultado del estudio de la EMA que determine qué hacer con las personas vacunadas con la primera dosis de esta vacuna pero no con la segunda. Los bulos han aprovechado el momento para promover el rechazo a esta solución frente a la COVID-19. Te los explicamos.

La Consejería de Salud de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena confirman a VerificaRTVE que la muerte del agente Francisco Rodríguez no está relacionada con el suero. Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) confirma que la región no investiga ninguna muerte “vinculada con AstraZeneca” y el Ayuntamiento de Málaga desmiente que el policía Alberto Ferrer muriera por el fármaco porque no fue vacunado.

El Ministerio subraya que este estudio “tiene muchas limitaciones” y que “no tiene ninguna base concluir que con AstraZeneca habría que volver a vacunarse cada 90 días” . El doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, recalca que el texto es “muy especulativo” y que “se basa en asumir cosas que no están claramente definidas” . Las dos instituciones dejan claro que la duración de la protección de las vacunas contra el coronavirus aún no se ha determinado.

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y desde la Asociación Española de Vacunología aseguran a VerificaRTVE que no es cierto que con AstraZeneca haya que volver a vacunarse cada 90 días . El mensaje con más 1.400 retuits cita para justificar su afirmación un artículo científico preliminar que aún no ha pasado la revisión por pares que garantiza la idoneidad de los textos académicos.

El Ministerio de Sanidad informó que hasta el 17 de marzo se habían detectado tres casos de trombosis en vacunados en España. Una de ellas era una mujer de Marbella que falleció, pero el gobierno andaluz ha aclarado que su muerte no se debió al suero anglo-sueco : "Puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal", ha expresado el Consejero de Sanidad tras analizarse la autopsia.

No está demostrado que la vacuna de AstraZeneca cause trombos

El doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, ratifica en conversación telefónica con VerificaRTVE que no hay confirmación de ninguna muerte causada por las inyecciones de AstraZeneca. “Desde luego que no está demostrado” , asegura.

La eficacia de AstraZeneca frente a otras variantes del virus

(18-03-2021) En el Whatsapp de VerificaRTVE (659800555) habéis preguntado si la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra otras variantes del coronavirus y el doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, nos aclara que ya ha demostrado “una efectividad muy alta” frente a la cepa británica.

Este estudio de la revista The Lancet apunta que el tratamiento desarrollado por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene una eficacia del 74,9 por ciento frente a la variante británica (con código científico B.1.1.7). El estudio todavía tiene que pasar la revisión por pares, por lo que se trata todavía de una investigación preliminar y no definitiva.

Frente a la variante sudafricana del coronavirus (B.1.351), el vocal de la Asociación Española de Vacunología afirma que la eficacia de AstraZeneca “no se ha estudiado” porque el ensayo que se realizó para medirla “se paralizó” porque no se vio “la eficacia en población joven frente a la enfermedad leve y moderada”.

El estudio en cuestión, publicado en The New England Journal of Medicine, constata que la vacuna de AstraZeneca solo tiene una eficacia del 10,4 por ciento frente a la variante sudafricana en casos “leves o moderados” de la enfermedad. “El régimen de dos dosis de la vacuna ChAdoOx1 nCoV-19 no ha demostrado protección frente a la COVID-19 leve o moderada causada por la variante B.1.351”, concluye el artículo. Este estudio no cifra la eficacia del suero en casos graves de COVID-19 de la variante sudafricana porque ningún individuo del ensayo tuvo síntomas severos.