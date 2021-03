El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha participado este martes en su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Gobierno para concurrir a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, una salida tan inesperada como su llegada al Ejecutivo hace poco más de un año y que deja un discreto legado normativo, pero no político, porque en él ha recaído el liderazgo de una formación que partía con desventaja por su condición de socio minoritario pero que ha conseguido desbaratar muchas de las aspiraciones socialistas, entre ellas la de incluir a Ciudadanos en la ecuación de los Presupuestos, aunque otras como la regulación del precio del alquiler o la derogación de la reforma laboral aún están en el aire.

El líder de Unidas Podemos ha asegurado este martes en un vídeo de despedida que ha sido "un honor" formar parte del Ejecutivo y que en este tiempo su partido ha demostrado que es capaz de generar "mejoras" para la mayoría de la sociedad y que a sus miembros "no se les compra". “También he confirmado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no el de la mayoría. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones”, ha destacado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy ha sido mi último Consejo de Ministros. Orgulloso de terminar mi etapa en el Gobierno de coalición cumpliendo el compromiso de reconstruir el sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes del PP. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. pic.twitter.com/7h4bQ3Wl9n“ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) March 30, 2021

A sus 42 años, Iglesias puede presumir de tener una dilatada carrera política: ha sido fundador de Podemos, candidato a las europeas y cuatro veces a las generales y vicepresidente del primer Gobierno de coalición de la democracia. La irrupción de su formación desmontó por completo la concepción de la política hasta entonces, amenazó con romper el bipartidismo y llegó incluso a situar a su partido por delante del PSOE en algunas encuestas.

Pocos apostaban en 2019 por un Ejecutivo con presencia de Unidas Podemos, y menos aún con Pablo Iglesias ocupando uno de los puestos de mayor responsabilidad. Bastaron dos elecciones generales consecutivas, y la pérdida de unos cuantos escaños por el camino, para imponer su convencimiento de que los gobiernos monocolores eran cosa del pasado.

Así, tras más de un año de andadura conjunta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha mostrado su reconocimiento, afecto y agradecimiento por la tarea y labor realizada. "El presidente le ha agradecido el trabajo durante este tiempo, que no ha sido fácil, sino muy intenso y lleno de preocupaciones, y ha destacado que se haya realizado con responsabilidad y con compromiso por su parte y por su formación", ha señalado este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Su papel al frente de la Vicepresidencia de Derechos Sociales Cuando asumió el cargo, el líder de Unidas Podemos era consciente de que su Vicepresidencia ostentaba pocas competencias. Durante los 14 meses transcurridos desde su nombramiento al frente del departamento de Derechos Sociales, Iglesias solo ha sacado adelante una ley: la de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (también conocida como ‘ley Rhodes’). Sin embargo, en este tiempo se ha reivindicado como el impulsor de otras iniciativas que se aprobaron tras la llegada de la pandemia y que tenían el foco en proteger a los colectivos más vulnerables. Entre ellas, la suspensión de los desahucios, la prohibición de cortar suministros básicos o el fin a los despidos por bajas médicas justificadas; y otras de corte social que también han sido promovidas desde sus ministerios como la reforma del Código Penal para blindar el consentimiento sexual -la conocida como ley ‘sólo sí es sí’- o la regulación de la publicidad de las casas de apuestas. La ley del 'solo sí es sí': penas de hasta 15 años de cárcel para el delito de violación y el consentimiento como clave JESSICA MARTÍN “Es un orgullo poder contaros que he terminado mi etapa en el gobierno de coalición cumpliendo uno de los acuerdos de Gobierno que correspondían a la vicepresidencia social. Este objetivo era reconstruir el sistema de atención a la dependencia en España”, ha señalado Iglesias, quien también ha recordado que cuando asumió responsabilidad, la situación que encontró en materia de dependencia “era absolutamente dramática tras los recortes del PP”.

Las discrepancias en el seno del Gobierno Su hoja de ruta desde el pasado mes de enero de 2020 siempre ha sido el acuerdo de coalición, donde se encuentran algunas de las medidas bandera de su formación, que ha intentado poner en marcha hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, aún hay dos que aún se le resisten: la derogación de la reforma laboral y la regulación de los alquileres. Precisamente estos dos asuntos han sido motivo de fricciones en el seno del Gobierno por las reticencias del PSOE a su aprobación, lo que llevó incluso a Podemos a unirse a otras formaciones políticas en busca de apoyos. En mayo de 2020 llegó a pactar con EH Bildu la derogación “íntegra” de la reforma laboral, una iniciativa que se chocó con el rechazo frontal de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aunque desde Unidas Podemos insiste en que finalmente se llevará a cabo. Los cimientos del Ejecutivo de coalición también se han tambaleado con motivo de la regulación de los alquileres. Desde Unidas Podemos aseguran que no están dispuestos a ceder en una de las líneas rojas de su programa político y rechazan de lleno las bonificaciones fiscales a los propietarios que proponen los socialistas. “Lo pactado obliga”, repiten desde la formación ‘morada’. Regulación del alquiler, prohibición de desahucios o más impuestos: los puntos de fricción del Gobierno en la vivienda DIANA FRESNEDA Durante su vídeo de despedida, el vicepresidente ha asegurado que durante sus 14 meses también “ha confirmado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no el de la mayoría”. Esto, ha añadido, “junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones”, si bien cree que su formación, a pesar de ello, ha demostrado “que las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social”. Entre sus logros políticos, el vicepresidente ha conseguido desbaratar las aspiraciones socialistas de convertir a Ciudadanos en socio prioritario del Gobierno tras la aprobación de los Presupuestos con los apoyos de los partidos que hicieron posible la moción de censura contra Mariano Rajoy.