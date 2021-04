La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2020 comenzará este miércoles, 7 de abril, para la presentación de declaraciones por Internet y el 2 de junio para la presentación en las oficinas, prolongándose hasta el 30 de junio. Se trata de un ejercicio atípico, marcado por la pandemia de la COVID-19, en el que las prestaciones derivadas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) y el comienzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) jugarán un papel determinante.

Así, con el objetivo de ayudar a los contribuyentes, la Agencia Tributaria ha elaborado dos guías en las que aclara ciertos aspectos a tener en cuenta y va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la Campaña anterior.

Pero, ¿estoy obligado a presentar la declaración?

Para saber si un contribuyente está obligado a presentar la declaración de la Renta hay que atender a la cuantía y procedencia de los ingresos. En términos generales, los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales no tienen por qué hacerlo, aunque pueden comprobar si les es más beneficioso presentarla o no. Ese límite baja a 14.000 euros anuales si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones) y cuando el pagador no está obligado a retener.

Tampoco será necesario si cuenta, en su lugar, con los siguientes rendimientos:

- Dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención con un límite conjunto de 1.600 euros.

- Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros.

De la misma forma, no estará obligado a presentar la declaración si cuenta con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.