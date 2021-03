Coronavirus

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) superó en febrero los 4 millones por primera vez desde abril de 2016 tras aumentar en 44.436 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha atribuido este repunte al "fuerte impacto" de la tercera ola de la pandemia y a las "severas restricciones" que se han impuesto para frenarla.

Se trata de la mayor cifra de parados registrada durante toda la pandemia, peor incluso que en los meses de marzo y abril de 2020 cuando se paralizó prácticamente la actividad, a pesar de que hay casi 900.000 trabajadores bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es, además, el peor mes de febrero desde 2013, cuando el número de desempleados se incrementó en 59.444 personas.

Con este repunte del desempleo, el quinto consecutivo tras el mal dato de octubre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el segundo mes del año la cifra de 4.008.789 desempleados, un dato que el mercado de trabajo español no superaba desde abril de 2016 -entonces se situó en 4.011.171 personas-. De esta manera, once meses después del estallido de la pandemia, y frente a los datos de febrero del año pasado, España tiene 762.742 desempleados más, lo que supone un aumento del 23,5 %.

En lo que respecta a la creación de empleo, el número de afiliados aumenta por segundo mes consecutivo, después de la caída registrada a final de año y a pesar de los malos datos de desempleo. En febrero, la Seguridad Social registró 18.850.112 afiliados medios, 20.632 cotizantes más frente a la media de enero, según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

No obstante, si atendemos al mismo dato de febrero del pasado año, el sistema ha perdido 400.117 trabajadores afiliados medios, de los cuales 289.055 corresponden solo a hostelería.

Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el aumento del desempleo en febrero "es una mala noticia que refleja las patologías estructurales del mercado laboral acentuadas por la pandemia". "Seguimos trabajando para revertirlas conscientes de las personas y realidades cotidianas que hay tras las cifras", ha señalado en su cuenta de Twitter.

La ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, avanzó este lunes que los datos de paro y afiliación de febrero "no serían buenos", al tiempo que advirtió, en relación a la reforma laboral, de que los problemas del mercado de trabajo español no se arreglarán cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores (ET). "Llevamos décadas arrastrando un alto desempleo, un alto desempleo juvenil, un alto desempleo estructural y una dualidad muy problemática. Si se resolviera con el cambio de un artículo, ya se hubiese hecho", subrayó la vicepresidenta en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

Casi 900.000 personas siguen en ERTE El número de trabajadores en ERTE cerró el mes de febrero en 899.383 personas, 160.414 trabajadores más que a cierre del pasado mes. En comparación con el máximo que se alcanzó en abril, los trabajadores en ERTE se han reducido en 2,7 millones de personas, lo que significa un descenso del 75 %. En febrero continuó produciéndose un trasvase de los antiguos ERTE a los establecidos en el nuevo esquema de protección que se ha vuelto a prorrogar hasta el 31 de mayo sin muchas novedades. De esta forma, del total de trabajadores en ERTE con los que se cerró febrero, 253.639 pertenecen a los 'antiguos' ERTE, sin exoneraciones a la Seguridad Social. Por su parte, el número de personas incluidas en los nuevos ERTE, totalizó 645.744 trabajadores en febrero, el 71 % del total. De ellos, 287.411 personas pertenecen a sectores ultraprotegidos, 133.520 se encuentran en un ERTE de impedimento y 224.813 en un ERTE de limitación de actividad. Yolanda Díaz niega que haya colapso en el pago de los ERTE Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE (casi un 16 % de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 13 %, y Baleares, con un 12,4 % de sus trabajadores en ERTE. Jaén es, por el contrario, la provincia que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 3 % del total. La Seguridad Social explica que estas cifras "se mantienen más o menos estables" desde el mes de septiembre, lo que indica que la segunda y tercera ola de la pandemia "han tenido un efecto mucho menor que la primera en este sentido".