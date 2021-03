La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado su rechazo este lunes a regular el precio de los alquileres, tal como demandan sus socios de Gobierno y como se estipuló en el acuerdo de investidura, y ha apostado en su lugar por aumentar el parque público de vivienda, una medida a su juicio “más concreta y eficaz”.

“Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda”, ha señalado la ministra en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE. En su opinión, hay que aprobar una medida que sea "de verdad eficaz", ya que la regulación del alquiler podría funcionar en "determinadas circunstancias" pero en algunos países donde se ha implementado no ha dado los resultados esperados y ha recordado que el Gobierno, junto a la Sareb y las entidades bancarias, han llegado a un acuerdo para ampliar el parque público en 26.000 nuevas viviendas.

"Simplificar problemas complejos no nos ayuda a resolverlos, me parece más concreto aumentar hasta 26.000 viviendas el fondo social, trabajando con bancos y Sareb para integrar más propietarios y ser más concretos y eficaces que tratar de generar cuestiones que son más complejas", ha añadido.

La regularización del precio de los alquileres fue un punto clave a la hora de formar Gobierno y pactar los presupuestos en 2019, sin embargo ya han sido varios los ministros socialistas que en las últimas semanas se han posicionado en contra de su puesta en marcha. Entre ellos, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, de quien depende su implementación. Es por ello que algunas voces críticas de Unidas Podemos han acusado al PSOE de romper el acuerdo de coalición, mientras que otras como la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, han instado a sus socio de Gobierno a cumplir con lo acordado. "Lo pactado obliga", reseñaba Belarra en su cuenta de Twitter.

En este sentido, tras ser preguntada si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, van a mantener esta misma semana una reunión para rebajar la tensión en el seno del Gobierno, Calviño ha pedido "centrar la atención en lo que de verdad importa" al tiempo que ha lamentado las "falsas polémicas" y "cuestiones" generadas en los medios de comunicación sobre la relación entre los socios de gobierno. "Tengo la sensación de que el presidente y el vicepresidente se ven con mucha frecuencia y no hay nada excepcional en que se sienten al hablar, al igual que yo me veo con otros ministros", ha insistido.

Dejando a un lado las polémicas, la ministra ha recalcado que lo importante ahora es la recuperación económica y por ello está trabajando "muy intensamente" para superar un año "duro". "Estoy muy fuerte y animada porque creo que vamos a salir hacia delante, y eso requiere que nos centremos en eso y no en falsas polémicas y cuestiones que no responden a esa prioridad", ha añadido.

El certificado de vacunación, antes de verano Una de las medidas que permitirá a su juicio recuperar la actividad en los sectores más afectados por la pandemia y, a su vez, la economía nacional es la implantación del certificado de vacunación o pasaporte COVID, cuya puesta en marcha fue acordada la pasada semana por el Consejo Europeo. "Es un tema fundamental para nuestro país para restablecer cuanto antes la seguridad en los viajes internacionales, la confianza, y que vuelvan los turistas a nuestro país", ha destacado la ministra, quien cree que por ello es necesario que llegue "antes del verano". Con un acuerdo ya cerrado sobre los datos que debería contener este certificado (como si el ciudadano ha recibido o no la vacuna o cuál le ha sido suministrada), queda ahora pendiente decidir si este documento incluiría otro tipo de información como si recientemente se ha obtenido un resultado negativo en un test PCR o si se poseen anticuerpos tras haber superado la enfermedad. "En los próximos días vamos a tener una reunión los ministerios implicados para liderar desde el punto de vista tecnológico y legal este pasaporte de vacunación", ha explicado Calviño. “Para Semana Santa aún no hay nada decidido“ El objetivo es llegar a tiempo para el verano y que la recuperación económica se consolide en el segundo trimestre del año. No obstante, para Semana Santa aún no hay nada decidido. "El propio sector turístico es consciente de que no podemos precipitarnos y poner en peligro el verano", ha dicho, por ello hay que "seguir trabajando con las comunidades autónomas para dar pasos seguros en la desescalada, pero que no pongamos en riesgo lo conseguido".