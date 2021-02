Coronavirus

Lo cierto es que la Unión Europea está preocupada por los retrasos en las entregas de las vacunas, especialmente en el caso de la farmacéutica AstraZeneca. Varios países, entre ellos España, han pedido que se acelere la producción de vacunas para llegar al objetivo de vacunar al 70 % de la población al final del verano. Por ahora, están inmunizados menos del 2,5 % del total de europeos.

Este mismo martes, Sánchez y sus homólogos de Dinamarca, Bélgica, Polonia y Lituania abogaron, a través de una carta al presidente del Consejo Europeo, por aumentar la capacidad para producir vacunas en la Unión Europea tras los retrasos registrados en el inicio de las campañas de inmunización contra la COVID-19. “Nuestro mensaje clave hoy es que necesitamos integrar y dirigir estratégicamente nuestra cadena de valor para impulsar nuestra capacidad de producción de vacunas en Europa”, señalaban en la misiva, donde también consideraron que las instalaciones de producción existentes tendrán que ser adaptadas y deberán construirse otras nuevas.

Por estos motivos, pedirán este jueves al resto de jefes de Estado europeos que apoyen a los productores con sede en Europa en caso de que surjan problemas inesperados en la producción o que sea necesario "revacunar y adaptar programas de vacunación a mutaciones o incluso a nuevas pandemias”.

“We need, together with the @EU_Commission, to work closely with all potential vaccine producers in Europe, boosting public-private partnerships across the entire value chain to increase R&D efforts, ramp-up and adapt supply capacity #StrongerTogether



Our letter to @eucopresident pic.twitter.com/mkDtm5qbIf“