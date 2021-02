10:04

Recuperamos la entrevista al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que ha abogado por que no haya manifestaciones el 8M, pues a su juicio, "lo responsable es que no haya movilizaciones masivas en la calle", como las que ha habido otros años. Así lo ha afirmado un día después de que la delegación del Gobierno en Madrid asegurase que no se iban a permitir movilizaciones de más de 500 personas, mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechazó la pasada tarde que se celebraran manifestaciones: "No ha lugar" dijo.