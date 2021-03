Sanidad propone cerrar todas las comunidades en Semana Santa y toque de queda entre las 22:00 y las 6:00

El Ministerio de Sanidad ha preparado una propuesta para Semana Santa en la que aboga por restringir la movilidad entre comunidades autónomas, aplicar el toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 y reducir las reuniones a entre cuatro y seis personas, entre otras medidas destacadas. El documento, que llega después de que la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles finalizara sin acuerdo, será debatido hoy jueves por el Comité de Salud Pública, formado por el ministerio y los directores autonómicos de salud pública.





La propuesta de Sanidad abarca la Semana Santa y los cuatro días siguientes (del 26 de marzo al 9 de abril). Los acuerdos que se alcancen este jueves en el Comité de Salud Pública se trasladarán el miércoles de la semana que viene al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde serán aprobados.



El documento, al que ha tenido acceso RTVE, pide "no bajar el nivel de alerta en el que se encuentre cada comunidad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables, y por ello mantener las medidas establecidas en ese momento". También se recomienda específicamente la no vuelta al lugar de residencia de los estudiantes universitarios que residan durante el curso académico en otra comunidad autónoma o país y que "se eviten todos los viajes que no sean necesarios". "La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas", apunta.



Asimismo, desaconseja expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.



En cuanto a medidas relacionadas con celebraciones multitudinarias, insiste en que "no se celebren eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas". Las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo y otras medidas establecidas en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, según el nivel de alerta de cada comunidad autónoma.



Sanidad argumenta estas propuestas en el hecho de que en Semana Santa todavía no se habrá inmunizado con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo. Por ello, dice, las medidas no farmacológicas de control de la transmisión seguirán siendo las principales medidas de salud pública para evitar un nueva ola epidémica.