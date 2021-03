Nueve comunidades autónomas han pedido que se limite la movilidad de los ciudadanos, con cierres perimetrales, durante la Semana Santa para evitar un repunte de los contagios de coronavirus. Se han pronunciado ya en este sentido desde Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja. En el lado contrario, la Comunidad de Madrid no es partidaria "a priori" de esta medida, como Canarias.

La mayoría de los presidentes autonómicos han coincidido en reclamar una posición conjunta y coordinada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reúne este miércoles por la tarde. Junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, las autonomías tratarán de llegar a un acuerdo de medidas ante la pandemia, como se ha hecho en otras fechas señaladas como la Navidad o el puente de diciembre.

Entre los Gobiernos autonómicos que se han posicionado por las restricciones a la movilidad durante las fiestas, lo cierto es que ya están vigentes este tipo de medidas. Así, La Rioja y Asturias ya han anunciado que mantendrá el cierre perimetral durante la Semana Santa; mientras Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León cuentan actualmente con restricciones a la movilidad.

Piden una respuesta unificada

Desde los Gobiernos de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana han coincidido en pedir un consenso en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad.

Es el caso del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha defendido una postura común en todo el territorio nacional, mientras que su consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha reconocido que no es partidario de que se levante el cierre perimetral y que su departamento está en contacto con comunidades del norte, que están de acuerdo en no abrir.

El presidente de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, también ha abogado por los cierres y ha anunciado que ya se ha puesto en contacto con los presidentes de las autonomías limítrofes. "El objetivo es tener una posición los más conjunta posible para el Consejo Interterritorial e intentar ser prudentes y trabajar conjuntamente para limitar el máximo la movilidad en un momento en el que estamos consiguiendo grandes avances gracias al esfuerzo de la sociedad valenciana", ha declarado.

01.49 min Los epidemiólogos recomiendan no relajar las medidas en las comunidades con mayor incidencia de casos

Otras, como La Rioja, ya han tomado la decisión de no levantar el cierre perimetral en Semana Santa. La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha indicado que, "con el esfuerzo enorme de todos los riojanos, se ha conseguido bajar los datos epidemiológicos de esta tercera ola a niveles más o menos controlables" y quiere que no haya un repunte. "Como ya adelanté, no hay Semana Santa, no va a haber Semana Santa", ha recalcado la presidenta.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ya anunció hace un mes, y se ha ratificado en varias ocasiones desde entonces, que en esta comunidad mantendrá el cierre perimetral y no permitirá los viajes que no estén justificados durante la Semana Santa para no caer en los errores de las pasadas navidades y evitar así una "cuarta ola brutal".