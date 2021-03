⏳ Esta noticia se actualiza varias veces al día, con la información que recopilamos de comunidades autónomas

Desde el 25 de octubre, España ha vuelto al estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus en España. El real decreto validado por el Congreso -en vigor hasta el 9 de mayo de 2021- permite de las comunidades autónomas aprobar sus propias medidas para hacer frente a la COVID-19 como confinamientos perimetrales, toques de queda o cierres totales o parciales de la hostelería y el comercio no esencial.

Actualmente todas las autonomías están cerradas perimetralmente menos Madrid, Canarias, Baleares y Extremadura. La tercera ola llevó a muchas comunidades a cerrar todos sus municipios -una medida que llegó a afectar a la vez a dos tercios de la población española-, pero algunas han levantado ya esta restricción y están relajando sus medidas. Para no perderse en la multitud de normativas vigentes, RTVE.es ha recopilado las principales medidas aplicadas en cada aterritorio. En el mapa interactivo que abre esta información, se puede consultar la normativa que afecta acada munipicio de España.

Niveles 2 y 3: No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Queda prohibida la venta de alcohol entre las 22:00 horas y las 8:00 horas.

Nivel 3: Las celebraciones (bodas, bautizos, comuniones...) en establecimientos de hostelería y restauración no superarán en ningún caso 10 personas en el interior y 15 en el exterior. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

Nivel 3: Desde el 4 de enero y en toda la comunidad, aforo del 30% en gimnasios y centros deportivos. Suspendidos eventos no profesionales. Prohibida la práctica deportiva en espacios interiores de grupos que no participen en competiciones nacionales. Cierre total de los gimnasios.

En las autoescuelas y academias, centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación, la actividad presencial no podrá superar el 35 % del aforo.

El aforo no podrá superar el 40 % del museo. Los grupos no podrán exceder de 10 personas salvo que sean con cita previa concertada.

Reuniones: prohibidos encuentros de no convivientes en los domicilios, salvo personas que vivan solas o requieran cuidados y parejas que no residan juntas .

Murcia

⚠️ AVISO: a partir del 3 de marzo, se podrán reabrir los interiores de la hostelería en las poblaciones que no estén en nivel de transmisión extrema. Será al 30 %, no se podrá servir en barra y con un máximo de 2 personas por mesa, salvo no convivientes. Se activan los cierres perimetrales y las terrazas deberán cerrar en las poblaciones en riesgo de transmisión extrema. En el resto de poblaciones, las terrazas podrán abrir al 100 % con un aforo máximo de 4 personas no convivientes por mesa.

Confinamiento: la comunidad está cerrada perimetralmente y mantiene confinados dos de sus 45 municipios por estar en nivel de alerta extremo. Son Ulea y Alhama de Murcia. El miércoles 24 de febrero han dejado de estar cerrados Beniel, Yecla, Abarán, Pliego y Cieza.

Toques de queda: de 22:00 a 6:00 horas.

Reuniones: desde el 24 de febrero, Murcia permite las reuniones de cuatro personas no convivientes. Hasta esa fecha estaba limitado a dos.

Restauración: en las localidades en nivel extremo está cerrada. En el resto de municipios -ya estén en nivel de alerta bajo, medio/alto o muy alto- están abiertas las terrazas de bares y restaurantes al 75 %. El interior permanece cerrado. El 24 de febrero se ha eliminado la obligación de cerrar a las 20:00 horas.

Comercio: está abierto con aforo al 50 %.