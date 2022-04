El 20 de abril la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios interiores, excepto en centros sanitarios, sociosanitarios y medios de transporte.

La medida tiene letra pequeña y, tras dos años llevándola siempre en el trabajo, en las tiendas, en el cine o en clase, muchos tienen dudas sobre los cambios.

¿Cuándo tengo que seguir llevándola?, ¿pueden imponerla en mi trabajo?, ¿debo seguir usándola si tengo COVID?, ¿qué pasa si hay personas de riesgo en una clase? A la espera de conocer todos los detalles del real decreto que aprobará el Consejo de Ministros, tratamos de responder a las preguntas más frecuentes.

Las personas que viven en estas residencias no tendrán que usarlas, como ocurre desde hace meses, puesto que "es su casa", según ha señalado la ministra Carolina Darias.

La mascarilla continuará siendo obligatoria en los transportes públicos, como autobuses, metros, aviones o trenes. De momento, y a la espera de que se publique el real decreto con todos los detalles de la norma, no hay nuevas excepciones. En las cubiertas exteriores de los barcos en las que se puede guardar la distancia interpersonal ya podía retirarse.

¿Y en el colegio?

La mascarilla ya no será obligatoria en ninguna circunstancia en los colegios, institutos y demás centros educativos. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han destacado esta cuestión, aunque sí recomiendan que toda la población vulnerable la use cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Esta recomendación, por tanto, se aplica a los profesores que tengan condiciones de riesgo.