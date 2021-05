Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555 y nuestro email: verificartve@rtve.es #Verificamosporti.

Este sábado, 8 de mayo, es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Más de 190 países alrededor del mundo se unen con el objetivo de celebrar el 150 aniversario del nacimiento de esta organización. Cruz Roja es la red humanitaria internacional más grande del mundo y presta asistencia a millones de personas afectadas por emergencias, desastres y crisis.

La semana la iniciamos, el 3 de mayo, con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, pero esto te lo ampliamos más abajo, en los Hilos de Tendencia. Sin más dilación pasamos a contarte lo que ha sido esta semana de bulos y desinformaciones marcada por la jornada electoral en Madrid.

Al hilo de la noticia

Las elecciones del 4M a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con la victoria de Isabel Díaz Ayuso y el abandono de la política de Pablo Iglesias, nos han tenido ocupados durante las dos semanas de campaña. En esta pieza hemos recopilado bulos y desinformaciones que nos habéis ido enviando al WhatsApp. Los hemos desmentido y hemos hecho análisis de redes para entender mejor su expansión. Verificamos, por ejemplo, que colocar juntas las papeletas de Volt y Vox en las mesas electorales se debía al orden de proclamación de candidaturas, y no a una táctica de confusión. Y volvimos a abordar el voto por correo, porque el bulo de que no era un sistema seguro de sufragio continuó hasta la jornada electoral con la acusación de que no había cámaras que lo vigilaran. Esta vez en el día de “la fiesta de la democracia” no se movió el tradicional bulo sobre Indra y el recuento de los votos; en su lugar, alguien se inventó que los contaría una robot llamada Sofía.

Las elecciones no nos pueden hacer olvidar que seguimos en pandemia por la COVID-19, aunque este fin de semana decaiga el estado de alarma. Parece que la vacunación comienza a ganarle terreno al coronavirus, y la noticia sobre la posible liberalización de sus patentes generó tantas dudas que decidimos explicarte en este artículo qué puede cambiar con esa decisión.