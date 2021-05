La administración de Joe Biden tuiteó el 5 de mayo que apoyaba la iniciativa de liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19. El anuncio ha provocado reacciones favorables de China, Rusia, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero las farmacéuticas se oponen a la medida. En estos momentos se observan como un obstáculo para frenar al virus en países desbordados como India, pero las patentes son más que eso y te lo explicamos.

En el caso de las vacunas no debemos confundir las patentes con las licencias que otorga la Agencia Europea del Medicamento. Mientras las primeras sirven para proteger la propiedad de la invención (evitar que otras compañías produzcan la vacuna que has inventado), las segundas autorizan la comercialización y utilización de esta invención en la Unión Europea, independientemente de quién ostente la patente.

En su comunicado , la embajadora de EEUU para Asuntos Comerciales, Katherine Tai, asegura que el propósito de su Administración es proporcionar vacunas seguras y efectivas al mayor número posible de personas “dado que nuestro suministro de vacunas para los estadounidenses está asegurado”. Este es el punto en el que EEUU ha decidido apoyar la liberalización, la garantía de que sus ciudadanos no se verán desabastecidos .

¿Por qué las farmacéuticas se oponen?

Las compañías farmacéuticas no son partidarias de liberar las patentes de sus productos. Su argumento se resume en las palabras del director general de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), Thomas Cueni, en una tribuna en The New York Times el pasado mes de diciembre. En ese texto escribe que “las empresas y los inversores que financian la investigación asumen tanto riesgo porque tienen la posibilidad de obtener una recompensa”, y que una suspensión de las patentes podría poner “en peligro la futura innovación médica”.

En este artículo sobre los dilemas en torno a liberar las patentes se recoge la opinión de Federico Montalvo, presidente del Comité Bioético de España. Explica que liberalizar la patente pudiera dar lugar a “mercados alternativos” donde los ciudadanos accedan a las vacunas sin la intermediación de los gobiernos.