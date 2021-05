Diferentes usuarios de Twitter han señalado diferencias de color entre las papeletas del PP y las del resto de partidos en su colegio electoral, apuntando a que es así para “intentar influenciar en el personal (sic)”. Estas variaciones de tonalidad son habituales, consideradas legales, y no implican ninguna intención de manipular al votante.

En Twitter hay afirmaciones como “Papeletas de color sepia intenso, del PP, para intentar influenciar en el personal (sic)”, “Las papeletas del PP de otro color, ¿dónde está la igualdad de condiciones?” o “La única que se distingue es la suya”. Hemos comprobado que es cierto observando imágenes tomadas en colegios electorales a lo largo de la jornada de elecciones a la Comunidad de Madrid (4M). Se observan diferencias de tono entre las papeletas del PP y las del resto de partidos (1, 2, 3 y 4). Lo han subrayado varios usuarios y también el miembro de Unidas Podemos Agustín Moreno, número cinco de la candidatura de este partido, cuyo tuit tiene más de 500 interacciones en el momento de escribir estas líneas.

Desde Neobis, Asociación de la Comunicación Gráfica, nos apuntan que la diferencia puede deberse al papel usado para la impresión. Confirma este extremo Carlos Reinoso, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL): “Es habitual que haya distintos tonos al tratarse de distintas partidas de papel”.

El papel donde se imprime el texto de la papeleta es lo que aporta el color, y es normal que cambie dependiendo de la tirada. El único requisito para las papeletas de votación este 4M, como se especifica en el BOCM nº 74 de 29/3/2021, es que sea papel “color sepia, impreso en cualquier tipo de letra en tinta negra, por ambas caras”. Reinoso pone el ejemplo de la prensa económica: “incluso la prensa impresa en color salmón puede cambiar ligeramente de un día a otro”.

Diferentes imágenes de hoy mostrando las papeletas electorales VerificaRTVE

Desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid nos expresan que “la diferencia de tonalidad es porque las del PP se imprimieron las últimas por parar las rotativas por el tema de Toni Cantó". La proclamación de las candidaturas se efectuó el 8 de abril, pero la del PP, pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la inclusión de este político en la lista del PP, no se confirmó hasta el 16 de abril.

En el pasado, la cuestión de la tonalidad ha sido objeto de consulta a la Junta Electoral Central (JEC) cuando algún partido consideraba indebido el color de algunas papeletas. La JEC se ha manifestado siempre en el sentido de que las ligeras diferencias en la tonalidad de papeletas y sobres “no afectan a la validez” siempre que se respete el secreto del voto y no se generen dudas sobre la identificación de la candidatura. La validez no se ve afectada, dice la JEC, cuando “se trata de errores materiales no sustantivos en la expresión”. Los archivos de la institución electoral muestran ese principio en, al menos, nueve acuerdos desde 1977. Aquí tienes, por ejemplo, el de 1993 en el que se recalca esa idea.