La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por el PP contra la anulación de la inclusión del exdiputado valenciano de Ciudadanos Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso para las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

De este modo, ha acordado que tanto Cantó como Conde no podrán concurrir en los comicios. El recurso del PP fue presentado el pasado 12 de abril contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid, que consideró a ambos candidatos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.

Sin embargo, la cuestión ha enfrentado a los magistrados. La votación ha mostrado a una Sala "fracturada" al salir empate a tres, siendo resuelto a favor de la desestimación con el voto de calidad emitido por parte del presidente de la Sala, Juan González Rivas.

La sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, se fundamenta en la interpretación constitucional del artículo 23.1 y 2 de la carta magna y del conjunto normativo que integra el contenido esencial de estos derechos, han señalado las fuentes jurídicas.

El Constitucional sigue el criterio de la Fiscalía y del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al considerar que no cumplían con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado en este caso el 1 de enero de 2021. Ni Cantó ni Conde estaban censados en Madrid en esa fecha.

La Fiscalía esgrime que no reúnen los requisitos

La Fiscalía solicitó mantener a sendos candidatos fuera de la lista del PP al no reunir los requisitos que establece la Ley electoral madrileña para poder ser elegibles. Esgrime que para el ejercicio del derecho de sufragio activo en la Comunidad de Madrid es "indispensable, con arreglo al artículo 2.2. de la ley, la inscripción en el censo electoral vigente, que será cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria".

Los 'populares' decidieron acudir al tribunal de garantías al "no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo", un extremo que "jamás se ha exigido hasta este caso" y aseguraron que el juez "fabricó" jurisdiccionalmente "ex novo" un requisito "no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma".

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid.

No obstante, el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse "quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021".

La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, había señalado este mismo jueves por la mañana que respetarían la decisión del TC, "pero estamos convencidos de que la candidatura de Ayuso cumple todos los requisitos tanto del Estatuto de Autonomía de Madrid como de la Constitución y pedimos al PSOE que deje de embarrar esta campaña".

La propia Ayuso declaró el miércoles, antes de conocer el veredicto del Alto Tribunal, que "pase lo que pase" Cantó seguirá formando parte del PP y de su proyecto, que "trasciende a las siglas" y busca "la unidad". "Toni es y va a ser eternamente nuestro candidato", defendió Ayuso.

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha transmitido su "máximo respeto a las decisiones judiciales", según ha podido saber RTVE. "Lo tendría también si hubiera fallado lo contrario", ha añadido. Bal ha asegurado que aceptan las sentencias "digan lo que digan, no como otros, que cuando no les dan la razón les llama el brazo judicial de la derecha española", en referencia a Podemos. "La ley está para cumplirla y dice que el 1 de enero se tiene que estar empadronado", ha insistido.