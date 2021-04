El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Madrid ha anulado las candidaturas del exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista del Partido Popular a las elecciones madrileñas que encabeza Isabel Díaz Ayuso al considerarlos "ineligibles", según han confirmado fuentes jurídicas a TVE.

La Justicia atiende de este modo al recurso presentado por el PSOE contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincia de Madrid que aceptó la lista de Ayuso en el que estimaba que "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo".

Aunque la resolución es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, algo que hará el PP, según han confirmado fuentes de la formación que preside Pablo Casado. En ese caso, el Constitucional tendrá tres días para resolver.

"El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos", asegura el PP madrileño en su cuenta de Twitter.

"Ante la decisión de la Justicia de anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de @IdiazAyuso, anunciamos nuestro recurso ante el Tribunal Constitucional.



El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos.“ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 11, 2021