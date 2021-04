A una semana del inicio de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, todos los candidatos a la Presidencia de la región han protagonizado actos este domingo, con mensajes en los que la vacuna ha sido protagonista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que ha respaldado un fin de semana más al candidato socialista, Ángel Gabilondo-, ha asegurado que la libertad hoy es "vacunar y vacunar" sin sembrar "dudas" sobre el proceso, en referencia al lema de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Esta, por su parte, ha criticado el "maltrato obsesivo" que sufre su Gobierno desde Moncloa y ha acusado a Sánchez de trasladar "el miedo" a la población.

El jefe del Ejecutivo, que ha participado junto a Gabilondo en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático, ha afirmado que "la bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la plaza de Colón, la libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar". Sánchez ha acusado al Gobierno de Ayuso de "sembrar dudas sobre la vacuna" y "actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España.

Por ello, ha insistido en que la Comunidad de Madrid "necesita un Gobierno serio". "No puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho.

Para Sánchez, la libertad es que "mañana habrá más personas completamente vacunadas que personas contagiadas oficialmente por la Covid-19". "Esa es la libertad. Tal y como nos comprometimos, el ritmo de vacunación se ha acelerado", ha celebrado.

Gabilondo, por su parte, ha señalado que el próximo Ejecutivo regional tendrá que asumir "grandísimos retos" en materia de contaminación y ha advertido que "el Gobierno de Colón no tiene entre sus planes mejorar el aire" de Madrid. Además de Sánchez, las ministras de Industria y de Transición Ecológica y Reto Demográfico -Reyes Maroto y Teresa Rivera- han acompañado al candidato socialista.

Ayuso: "Sanchez da por perdido Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y aspirante del Partido Popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado por su parte el "maltrato obsesivo" que su Gobierno sufre por parte de la Moncloa y cree que Sánchez ha abdicado de ser presidente de los madrileños.

"Ha decidido que esto no le conviene, que no es su territorio, como si esto fuera por regiones. Lejos de ayudarnos lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no la controla. No controla la economía, no controla el aeropuerto, no controla la epidemia", ha afirmado Ayuso durante un acto en Boadilla del Monte en el que ha hecho balance de legislatura.

Ayuso ha defendido que vacunarse con AstraZeneca "es seguro también para los menores de 60" años aunque desde el Gobierno central se traslade "miedo a los ciudadanos". En este sentido, ha censurado que desde el Ejecutivo de Sánchez se infunda "inseguridad" cambiando la estrategia de vacunación.

La candidata 'popular' ha asegurado que "el proyecto liberal es el que está triunfando en Madrid", y ha querido decirle "a la gente de bien" que el "discurso socialista" del PSOE y Unidas Podemos "se está cayendo".

A su juicio, "hacía muchísimo tiempo" que los madrileños no estaban "tan unidos en torno a un mismo proyecto, que es el de vivir a la madrileña" y defender una comunidad "en la que ricos y pobres nos entendemos en la terraza de un bar".

Mientras, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido al Gobierno una "condena explicita de la violencia en la calle, de los ataques a los jueces y de los ataques a la prensa libre" ante la actitud "intolerable" de Podemos.