El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reiterado este viernes que no quiere pactar tras los comicios con "este Pablo Iglesias", el candidato de Unidas Podemos en las elecciones del 4M, y ha tachado de error que Ciudadanos esté insistiendo en volver a formar Gobierno con los 'populares' en lugar de con los socialistas.

"Sí, mantengo eso, que con este Pablo Iglesias, no. Quiero una propuesta progresista y equilibrada y seria que pueda pactar con las dos manos y quiero una transformación para Madrid, pero sin extremismos", ha insistido Gabilondo en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press.

Para Gabilondo, la cuestión no es "fascismo o comunismo", sino que hay que afrontar "los problemas de la ciudadanía y resolverlos", así como centrarse en la recuperación económica y social.

Al ser preguntado sobre la preferencia del candidato de Cs, Edmundo Bal, de gobernar con PP pero sin Vox, Gabilondo lo ha considerado un "error" y ha recordado que fue "un gobierno fallido". "Volver a las andadas es un error, pero no me dirijo solo a Cs, sino también a sus votantes. Cuando lo que hará PP es fortalecer su alianza con Vox, por ello se convocaron elecciones", ha zanjado.

También ha insistido en que lo que necesita Madrid es un "gobierno en serio" y no "este espectáculo y este odio" . "Me duele que se utilicen barrios unos contra otros. No se les puede utilizar. Allí hay que poner infraestructuras, no esta bronca y esta confrontación", ha zanjado.

El plan de vacunación

Preguntado también por la vacuna rusa Sputnik contra la COVID-19, que la Comunidad de Madrid había estado tanteando adquirir, Gabilondo ha aseverado que él no se la pondría si no estuviera homologada y ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no se salga de la estrategia nacional y europea de vacunación.

A su parecer, el hecho de que las comunidades tengan conversaciones con empresas farmacéuticas está dentro de los parámetros normales, pero que otra cosa es que se estén haciendo "movimientos" al margen de "la estrategia europea de la compra de vacunas y del plan nacional sobre vacunas".

"Estamos hablando de vacunas que no están homologadas por la EMA. No me pondría esa vacuna; lo digo desde ahora. Mientras no esté homologada dentro de un plan nacional y europeo", ha sostenido, aunque ha dicho que si fuera presidente y estuviera homologada la compraría "si está coordinado por el sistema nacional de salud y europeo".

Por otro lado, ha insistido en que le parece "imprescindible" que participen en todo este proceso los centros de salud. Ve bien que se amplíen centros de vacunación más grandes pero que debería haberse empezado por habilitar los centros de salud.