Al menos dos personas han sido detenidas y otras 35 han resultado heridas, entre ellas 21 agentes de la Policía Nacional, en los incidentes registrados la tarde de este miércoles en el acto de precampaña electoral de Vox celebrado en Vallecas.

La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes congregados, algunos de los cuales han lanzado botellas y otros objetos contra el líder nacional del partido, Santiago Abascal, y la candidata para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, Rocío Monasterio, a su llegada.

La actuación policial ha tenido lugar después de enfrentamientos entre vecinos y simpatizantes de Vox, con acusaciones de fascistas respondidas por consignas alentado a los miembros de la formación de Abascal al grito de 'presidente' y 'presidenta'.

La intervención de los antidisturbios ha llevado a la dispersión de los congregados, a los que han disparado bolas de goma, y han detenido al menos a dos de ellos, uno de los cuales ha sido retirado de la zona con la cabeza ensangrentada.

El balance provisional de los disturbios ha sido de dos personas detenidas y treinta y cinco heridas leves, 14 manifestantes y 21 agentes de la Policía Nacional, por brechas, contusiones y abrasiones, de las que tres han sido trasladadas al hospital, entre ellas un policía con luxación de hombro y, según fuentes de Vox, su diputado por Guadalajara Ángel López, con una pedrada en la mano.

Abascal: "Vallecas también es nuestra"

Abascal, que ha mostrado desde el atril algunos de los objetos lanzados, como varios adoquines, ha responsabilizado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de los disturbios y ha dicho que "debe ir a prisión" por ello, ya que asegura que "no ha permitido a la policía cumplir con su trabajo".

"Nos han intentado lapidar con piedras con la complicidad de Marlaska y de Pedro Sánchez", ha denunciado. El líder de Vox ha agradecido una de las cargas e incluso ha pedido que la Policía hiciera otra contra los manifestantes que aún quedaban en la plaza.

"Vallecas también es nuestra", ha dicho Abascal, quien ha llamado "miserables" a los manifestantes. "Impedís un acto electoral con la complicidad de un ministro criminal que os lo permite todo. Sois los enemigos de la libertad y la convivencia", ha añadido.

“Esta patada cobarde la han dado Sanchez, Marlaska e Iglesias; los que han enviado a los sicarios y los que han maniatado a los policías. pic.twitter.com/xhL61rzr8H“ — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) April 7, 2021

Monasterio, por su parte, ha dicho a los partidarios de Vox que son "unos valientes". "Esos cobardes pensaban que no ibais a venir. Han fracasado igual que van a fracasar el día 4 de mayo". Además, ha asegurado no tener miedo: "Hemos querido empezar la campaña en Vallecas porque también son nuestros barrios, son de todos, y tenemos derecho a estar aquí, no nos van a amordazar".

Vox había denunciado ante la Delegación de Gobierno y la Junta Electoral Central la "amenaza de boicot" y exigido garantizar la celebración del acto sin impedimentos.

La elección de Vallecas es simbólica. Además de ser la cuna de Pablo Iglesias, Vox ha recalcado en múltiples ocasiones la intención de volver "verde" el tradicional cinturón rojo de Madrid; el objetivo es arrastrar el voto obrero de las zonas que votan tradicionalmente al PSOE. En las elecciones autonómicas de 2019 Vox fue la última fuerza en Puente de Vallecas, donde obtuvo el 6 % de los votos.