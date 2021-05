En redes hemos visto mensajes que dicen que “más de 500 personas vacunadas” contra la COVID-19 han sido “hospitalizadas en Inglaterra” y que “113 de ellas han muerto”. Es un bulo. Esas personas no estaban completamente vacunadas o inmunizadas por no haber transcurrido los días necesarios desde que se completa la pauta.

Un mensaje con más de 113.000 visualizaciones en Telegram afirma que “más de 500 personas vacunadas contra el Covid (sic) en Inglaterra han sido hospitalizadas de esa misma enfermedad” y “113 de ellas han muerto”. En Facebook otro mensaje dice que “más de 500 personas entran en la UCI con COVID después de haber sido vacunadas en Inglaterra”. Los mensajes enlazan una noticia del diario británico Evening Standard que titula en parecidos términos y se basa en un estudio científico. Este texto es preliminar y todavía tiene que pasar una revisión para su confirmación.

El dato de “500” parte de 526 personas hospitalizadas que menciona el estudio y aparece en la tabla 1 de la página 5. Hace referencia a pacientes que registran síntomas de coronavirus después de 21 días o más de la primera dosis de la vacuna. El dato de los 113 fallecidos aparece en la tabla 2 (página 8) pero desglosado por grupos de vacunación. La mayoría son personas de 80 años o más (82 decesos), como se observa en la página 9.

Lo que se reflejan son datos de hospitalizaciones de personas que han recibido “al menos una dosis” de la vacuna, pero en los que no ha culminado el proceso de inmunización. El propio estudio señala que “la mayoría de los pacientes hospitalizados se contagiaron poco antes o en torno al momento de la vacunación y otros tras la vacunación pero antes de que la inmunización se hubiera desarrollado”.

En VerificaRTVE hemos contactado con el profesor Calum Semple, que lidera el estudio, y nos confirma que las personas hospitalizadas tras la primera dosis de la vacuna “no estaban inmunizadas”. “Fueron vacunadas (el acto de la inoculación) pero no estaban inmunizadas. La inmunidad no habían tenido tiempo de desarrollarla en la gran mayoría de los casos”, ha afirmado, en un correo electrónico.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), José Antonio Forcada, nos ha asegurado por teléfono que el estudio “no dice en ningún momento que la vacuna no sea efectiva”. “Hasta que no creas la inmunidad, tú sigues en riesgo. El día que se pone la vacuna, la persona no está protegida”, subraya, antes de recordar que los que han sido hospitalizados estaban “parcialmente vacunados”. “Hasta la segunda dosis no hay una protección completa”, ha recalcado.