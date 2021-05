La fotografía de Luna, una voluntaria española de Cruz Roja, abrazando a un inmigrante africano en la playa de Ceuta provocó esta semana una oleada de odio en las redes sociales. VerificaRTVE ha analizado qué hay detrás de estos mensajes racistas y también machistas: hemos encontrado 637 tuits con críticas a la trabajadora humanitaria, muchas de ellas incluyendo insultos racistas y extremos. Los usuarios que lo hicieron más activamente utilizan seudónimo y muestran escasa autenticidad, con pautas de comportamiento “mercenario” (contratadas para expandir tendencias falsas o polarizar).

Nos hemos basado en una fotografía de Luna que EFE, según los metadatos, tomó a las 18.02 de la tarde del día 18. Con la intención de escuchar las notificiaciones que ella pudo recibir en el móvil, hemos analizado los tuits que respondieron a algún comentario de su cuenta o que la mencionaron en sus textos hasta el 20 de mayo a las 11.55. Y son solo los que la mencionaron, porque el debate en redes se extendió aún mucho más. En total, son 1.077 tuits y retuits que hemos etiquetado manualmente. Un 37,8% (407) muestran neutralidad o apoyo a la voluntaria, pero un 59,1% (637) se oponen o la atacan. Hasta 33 tuits quedan sin etiquetar por ser ambiguos o estar borrados (3%).

Aparecen insultos extremos, que se reproducen aquí para que el lector comprenda la gravedad de los ataques: zorra, guarra, puta (a veces escrito “gvarra” o “pvta” para evitar la detección automática), follanegros, puta de negros. En otras ocasiones no son necesarias palabras gruesas para herir: “Una traidora a su patria y a su etnia. Luego los hijos deficientes de todas estas mezclas tenemos que mantenerlos el resto”. Una conocida usuaria influyente apunta a la turgencia de los senos de ella, despertando numerosas críticas hasta que Twitter elimina el tuit. Son abundantes las ironías con connotación sexual y las acusaciones de desviación (zoofilia, etc.): “Llévatelo si pero a todos” (sic), “A la cama te lo quieres llevar”.

Hemos preguntado a Twitter por lo sucedido, por la validez de sus normas de control y por tuits concretos que podían asociarse con discurso del odio, consistente en incitar a un sentimiento que te puede llevar a eliminar al contrario, por lo general alguien de un grupo vulnerable. La plataforma ha procedido a eliminar esos textos por “comportamiento abusivo”, según la respuesta de un portavoz. La compañía tiene numerosas reglas contra las amenazas violentas, el abuso/acoso y las conductas de odio, y combina las denuncias efectuadas por los usuarios con vigilancia automática basada en inteligencia artificial. Insiste en su “tolerancia cero” con “criterio e imparcialidad para todos” contra las infracciones, pero las críticas esta semana han sido numerosas y ya existían anteriormente por los lindes entre lo que consideran infractor o no.

La progresión

A raíz de un tuit emotivo de El Mundo sobre la escena, publicado la tarde del 18 de mayo, una usuaria realiza un comentario de desconfianza y la voluntaria da explicaciones. Esa interacción y otras posteriores permiten identificarla, con lo que comienzan los insultos. Un consejo habitual para evitar las espirales de odio es no responder a los atacantes, no alimentar a los troles (“Don’t feed the troll”).