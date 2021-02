Un tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apoyando a quienes se manifestaban contra la detención de Pablo Hasél ha generado críticas en las redes, en la oposición (que ha pedido su dimisión y la de Pablo Iglesias) y en el seno del propio Gobierno. Para algunos usuarios alienta a la violencia al tratarse de unas protestas que han generado graves altercados y, por ello, se preguntan por qué Twitter no lo ha censurado. Hemos consultado las normas de esta red social y te explicamos por qué su política contra el odio no se ha traducido en este caso en una eliminación del tuit o una etiqueta de advertencia como en ocasiones anteriores.

El tuit de Echenique

El 17 de febrero, Echenique publicó un tuit en el que mostraba “todo su apoyo” a los “jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”. Se refería a las protestas organizadas contra la encarcelación del rapero Pablo Hasél, que han provocado altercados violentos y cargas policiales en Cataluña y Madrid.

El tuit del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apoyando a los manifestantes VerificaRTVE

Las palabras del parlamentario provocaron un repunte de la palabra “denunciado” en Twitter, con el término convertido en tendencia el 18 de febrero, como puedes ver en este análisis de GetDayTrends. La razón ha sido el alto número de usuarios, algunos de ellos caras conocidas del mundo de la cultura y el periodismo, que denuncia el contenido de Pablo Echenique por considerar que incumple la política de la plataforma, jalea a los violentos o es una incitación a la violencia (1 , 2 y 3).

Las normas de Twitter prohíben expresamente “fomentar la violencia contra otras personas o atacarlas”. Mencionan expresamente intenciones que serán impedidas como: “Incitar al miedo o difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida, lo que incluye afirmar que los miembros de una categoría protegida tienen más probabilidades de participar en actividades ilegales o peligrosas”.

Por ejemplo, decir: “Todos los [miembros de una minoría] son terroristas” está prohibido en Twitter. El tuit de Echenique carece de un elemento básico para incumplir esa política. No se dirige contra un colectivo incitando al odio sobre él, como impide la plataforma, sino que apoya las manifestaciones de otro.

La suspensión de la cuenta de Vox

El tuit que puedes ver más abajo llevó a la suspensión temporal de la cuenta de Vox el 28 de enero. La razón es que estaba dirigido contra un colectivo, los musulmanes, y propagaba estereotipos negativos sobre ellos. En concreto, afirmaba que delinquen más, con unas cifras que te hemos desmentido.

El tuit de VOX borrado por incitación al odio que contenía datos falsos VerificaRTVE

La red social distingue a las categorías protegidas como grupos señalados por “su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave”. Esa expresión, “categorías protegidas”, puede generar dudas en alguna ocasión, pero en lo tocante a migrantes y minorías religiosas el consenso es amplio: ambos son grupos habitualmente atacados mediante desinformación.

La cuenta de Trump, suspensión permanente

El presidente de EE.UU, Donald Trump, gobernó a golpe de tuit y, a juicio de Twitter y especialistas en desinformación, bastantes de sus comentarios desinformaron. Tras meses de desencuentros y la colocación frecuente de etiquetas en sus tuits (los tienes archivados aquí), llegó el asalto al Capitolio, precedido por un discurso de Trump alentando a la acción.

En él, Trump dijo refiriéndose a los congresistas: “tienes que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan”, algo que sí estaría animando a la violencia contra un colectivo. También: “Lucharemos como demonios, y si no lo hacemos, no vais a tener un país nunca más”. Puedes consultar sus palabras en esta reproducción textual del discurso realizada por el medio público de EEUU NPR. La plataforma decidió suspender permanentemente la cuenta.

En este caso, la actuación de la plataforma estuvo basada menos en la idea de categoría protegida que en la trayectoria (advertencias anteriores) y en lo que podría suceder. Por tuits como uno en el que Trump hablaba de que sus seguidores tendrían una “voz gigante”, Twitter pensó que el entonces presidente dificultaría la transición pacífica y consideró la cuenta “un riesgo adicional de incitación a la violencia”. Explicó en su blog que había considerado “cómo están siendo recibidos e interpretados los tuits dentro y fuera de Twitter”, pues los planes de nuevas protestas armadas habían empezado a proliferar. El hecho de que la red social actuara ante un riesgo futuro no del todo definido y que lo hiciera solo a final de un mandato que estuvo marcado por la desinformación desde su inicio generó muchas dudas sobre la decisión.

Operación automatizada y revisión humana

Desde Twitter nos han explicado que para identificar tuits que incumplen sus reglas utilizan “una combinación de verificación humana y de tecnología”. A día de hoy, afirman que gracias a la automatización.

Este tipo de contenidos también puede identificarse por las denuncias de los usuarios. El procedimiento no es perfecto y no todos los usuarios están conformes con las definiciones empleadas y las decisiones que conllevan.