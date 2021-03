Cuando nos encontramos con un negacionista, una persona que niega las evidencias de la ciencia, la tentación es sacarle del error mostrándole la realidad. Si esto parece misión imposible, optamos por ignorarle. Te contamos qué consejos dan los expertos para dialogar con ellos. Se centran en la escucha activa, la empatía y el respeto.

El negacionismo es una actitud que “consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes”, según la Real Academia Española (RAE). Un negacionista tiende a rechazar sobre todo las evidencias que incomodan su marco de pensamiento y, aunque hay muchos grados, puede llegar a negar, por ejemplo, que la Tierra sea redonda, que el hombre haya llegado a la Luna o que haya existido el Holocausto.

La COVID-19 es el último hecho que algunos negacionistas no aceptan como verdadero. La pandemia ha convertido a algunos de sus representantes en personas populares.

¿Quiénes son los negacionistas?

Los negacionistas no son un grupo uniforme. No es lo mismo una madre que rechaza las vacunas para sus hijos porque ha leído información distorsionada sobre ellas que alguien que conscientemente difunde esa información manipulada por motivos ideológicos o de otro tipo. Por eso no es recomendable referirse despectivamente a ellos como conjunto.

María Ángeles Abellán López, profesora del Departamento de Sociología y Antropología Social en la Universidad de Valencia, ha investigado a fondo el negacionismo relacionado con el cambio climático. En conversación con VerificaRTVE, asegura que surge como “una reacción” ante un determinado problema: “Se escogen argumentos para distorsionar la verdad”.

Esta profesora describe “diferentes tipos de negacionismo” y destaca el “ortodoxo puro”, que “no duda en utilizar la mentira”, y “el interpretativo”, que busca “descafeinar los argumentos” y “banalizar”. También distingue entre negacionismos de concepción “pragmática” e “ideológica”.

Infodemia es un término utilizado por la OMS. ISTOCK

Los negacionistas de la COVID-19 (a quienes algunos han llamado terraplanistas y covidiotas) rechazan la existencia del coronavirus. Para algunos no existe en absoluto y para otros puede existir, pero no con la gravedad que las autoridades sanitarias le confieren. Por eso se oponen al uso de mascarillas y medidas de confinamiento, aislamiento y distancia social como remedio. Niegan la validez de los tests PCR y rechazan el desarrollo de las vacunas y su eficacia. En VerificaRTVE te hablamos de ellos a raíz de una protesta en Madrid.