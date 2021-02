Un promedio de 194 publicaciones al día, divulgación sistemática de bulos, nube de contactos plagada de cuentas ideológicamente afines y más de 4.000 seguidores. Es el perfil de un usuario de Twitter que lleva desinformando sobre la COVID-19 desde mayo de una manera profesional o semiprofesional: hasta ocho horas de dedicación por jornada. Algunos de los rasgos que hemos observado en su perfil pueden ayudarte a identificar cuentas similares.

Es sábado al mediodía y el usuario @papayaykware enciende su ordenador para entrar en Twitter. Crea y comparte un hilo (sucesión de tuits vinculados sobre un tema específico) a partir de un artículo que defiende que la pandemia de la COVID-19 no existe, el cambio climático es una farsa, las radiaciones del 5G alteran el organismo y la quimioterapia no cura el cáncer.

Tras finalizar el hilo, publica otros tantos mensajes copiando y pegando el texto de artículos sobre cómo las multinacionales farmacéuticas compran el silencio de sus víctimas, los peligros del timerosal de las vacunas, los nanobots que hay en ellas, o las conspiraciones ocultas para promocionarlas. También hay espacio para las conexiones entre pandemia y satanismo, o el papel de plataformas como Facebook o YouTube en esta presunta conspiración.

Al acabar, el usuario usa su teléfono móvil de sistema operativo Android para retuitear mensajes de Donald Trump, usuarios de la órbita ideológica más conservadora o tuiteros influyentes de ese espectro en España (como esta publicación, esta otra o esta). En total ha dedicado casi ocho horas a navegar y publicar en esta red social, acumulando casi 900 interacciones entre hilos, retuits y citas de tuits de otras cuentas en un solo día.

Es una muestra de la actividad que se desprende del análisis realizado a partir de la extracción de 4.177 tuits de dicha cuenta, publicados entre los días 15 de diciembre de 2020 y 3 de enero de 2021. Indican un uso de Twitter intenso, sistemático y organizado. Ni espontáneo ni casual.

Nombres de usuario

La cuenta se creó en mayo de 2020 y VerificaRTVE la ha visto ir creciendo desde entonces. No contiene imágenes ni datos que permitan identificar al usuario como una persona real. Su nombre, @papayaykware, hace referencia al argumento de que los test para detectar la COVID-19 son un engaño, idea sostenida por personas que se basan en haberlos probado con resultado falso positivo en papayas o aves denominadas kware. La descripción de perfil (“virus no secuenciado, ni aislado ni purificado”) recoge una mentira matriz de quienes niegan la existencia del virus: que no está identificado genéticamente, algo que ya desmentimos.

Entre sus 4.467 seguidores (a fecha 22/1/2021), una cuarta parte también son cuentas creadas en 2020 y otras tantas tienen forma de “cuentas matrícula”. Son aquellas donde el alias es el que Twitter coloca por defecto, normalmente un nombre seguido de un número largo. Son pistas de usuarios automatizados o creados a granel porque sus dueños no se han molestado en cambiarlo. En Tweetbeaver puedes descargar la lista de amigos y contactos de una cuenta, y comprobar estos aspectos que te contamos.