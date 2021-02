En cuanto a la relación de BlackRock con la Open Society, que dirige el multimillonario George Soros, no hemos encontrado datos que conecten al gestor internacional de fondos con la organización filantrópica. George Soros y su organización son una diana habitual de las teorías y bulos conspiranoicos desde el inicio de la pandemia y antes de que surgiera el nuevo coronavirus. Desde VerificaRTVE nos hemos puesto en contacto con Open Society Foundations y ampliaremos este artículo si recibimos respuesta.

En su parte inicial y también en la final, el bulo sugiere que el nuevo coronavirus ha surgido en el mencionado laboratorio especializado, apuntando que tendría como origen un murciélago que “agarró” una “serpiente” del centro de investigación científica y se escapó. La idea de que el coronavirus se originó en un laboratorio de China o que fue incluso fabricado allí es habitual entre quienes sostienen teorias conspiratorias y ya te la hemos contextualizado anteriormente. La acusación no cuenta a día de hoy con pruebas científicas y ha sido negada por las autoridades chinas y científicos como el director del Laboratorio de Bioseguridad Nacional de Wuhan, Yuan Zhiming. Un equipo internacional formado por trece científicos se ha desplegado en enero en China para investigar en Wuhan los detalles del origen del nuevo coronavirus.

“The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.



The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers.“